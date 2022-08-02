https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html

Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров

Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров

Евпатория и Алупка в качестве победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов получат 336 млн рублей на обустройство туристических... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T10:34

2022-08-02T10:34

2022-08-02T11:29

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Евпатория и Алупка в качестве победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов получат 336 млн рублей на обустройство туристических центров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он уточнил, что уже в 2023 году на выделенные правительством РФ субсидии оба города смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство."Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов "Малый Иерусалим", а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец", — напомнил глава РК.По информации министерства курортов и туризма РК, Евпатория планирует инвестировать полученные средства в развитие маршрута "Малый Иерусалим". В планах – организовать видеонаблюдение для повышения безопасности, создать комфортные условия для маломобильных групп населения и установить туристско-информационные центры. Будет организована и удобная навигация для туристов, установлены цифровые панели и терминалы, расширены автомобильные и велосипедные парковки, а также появится уличная мебель и скамейки.Алупка собирается инвестировать полученные средства в Воронцовский дворец. Там будет обустроена уличная инфраструктура, отремонтированы исторические здания, организована туристическая навигация и озеленение и декорирование общественных пешеходных зон. Также планируется обустройство парковочных мест и оснащение мест для проведения праздничных городских мероприятий.Работы будут проводиться под контролем министерства курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул Аксенов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее республика получила из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей.

https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html

https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-poruchil-proverit-khitrye-plyazhnye-skhemy-v-krymu-1123922809.html

https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, туризм в крыму, экономика