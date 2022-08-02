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Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Туризм
https://crimea.ria.ru/20220802/alupka-i-evpatoriya-poluchat-336-mln-rubley-na-obustroystvo-turtsentrov-1124032469.html
Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров
Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров
Евпатория и Алупка в качестве победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов получат 336 млн рублей на обустройство туристических... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:34
2022-08-02T11:29
туризм
крым
сергей аксенов
туризм в крыму
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Евпатория и Алупка в качестве победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов получат 336 млн рублей на обустройство туристических центров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов."Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.Он уточнил, что уже в 2023 году на выделенные правительством РФ субсидии оба города смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство."Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов "Малый Иерусалим", а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец", — напомнил глава РК.По информации министерства курортов и туризма РК, Евпатория планирует инвестировать полученные средства в развитие маршрута "Малый Иерусалим". В планах – организовать видеонаблюдение для повышения безопасности, создать комфортные условия для маломобильных групп населения и установить туристско-информационные центры. Будет организована и удобная навигация для туристов, установлены цифровые панели и терминалы, расширены автомобильные и велосипедные парковки, а также появится уличная мебель и скамейки.Алупка собирается инвестировать полученные средства в Воронцовский дворец. Там будет обустроена уличная инфраструктура, отремонтированы исторические здания, организована туристическая навигация и озеленение и декорирование общественных пешеходных зон. Также планируется обустройство парковочных мест и оснащение мест для проведения праздничных городских мероприятий.Работы будут проводиться под контролем министерства курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул Аксенов.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее республика получила из российского бюджета 300 миллионов рублей на строительство быстровозводимых модульных отелей.
https://crimea.ria.ru/20220726/v-krymu-budut-stroit-bystrovozvodimye-modulnye-oteli-1123958567.html
https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-poruchil-proverit-khitrye-plyazhnye-skhemy-v-krymu-1123922809.html
https://crimea.ria.ru/20220721/aksenov-raskritikoval-tempy-remonta-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1123919506.html
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крым, сергей аксенов, туризм в крыму, экономика
Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров

Аксенов: Евпатория и Алупка получат 336 млн рублей на обустройство турцентров

10:34 02.08.2022 (обновлено: 11:29 02.08.2022)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваМакет будущего Всероссийского детского реабилитационного центра в Евпатории
Макет будущего Всероссийского детского реабилитационного центра в Евпатории
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Евпатория и Алупка в качестве победителей конкурса проектов по обустройству туристических центров городов получат 336 млн рублей на обустройство туристических центров. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Алупка и Евпатория вошли в число победителей первого конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. По результатам конкурса Алупка получит 215 миллионов рублей, Евпатория – 121 миллион рублей", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что уже в 2023 году на выделенные правительством РФ субсидии оба города смогут внедрить в своих туристических центрах дизайн-коды и объединить основные объекты туристического показа в единое архитектурно-культурное пространство.
"Евпатория известна одним из лучших в стране городских турмаршрутов "Малый Иерусалим", а в Алупке расположен один из самых посещаемых объектов культурного наследия нашего полуострова – Воронцовский дворец", — напомнил глава РК.
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По информации министерства курортов и туризма РК, Евпатория планирует инвестировать полученные средства в развитие маршрута "Малый Иерусалим". В планах – организовать видеонаблюдение для повышения безопасности, создать комфортные условия для маломобильных групп населения и установить туристско-информационные центры. Будет организована и удобная навигация для туристов, установлены цифровые панели и терминалы, расширены автомобильные и велосипедные парковки, а также появится уличная мебель и скамейки.
Алупка собирается инвестировать полученные средства в Воронцовский дворец. Там будет обустроена уличная инфраструктура, отремонтированы исторические здания, организована туристическая навигация и озеленение и декорирование общественных пешеходных зон. Также планируется обустройство парковочных мест и оснащение мест для проведения праздничных городских мероприятий.
"Оба проекта раскроют туристический потенциал городов, и смогут увеличить загрузку прилегающих средств размещения, так как предполагается круглогодичная работа маршрутов, а также, повысят качество предоставления услуг", - сказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.
Работы будут проводиться под контролем министерства курортов и туризма Республики Крым, подчеркнул Аксенов.
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