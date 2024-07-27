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Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник

Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник

Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T09:50

2024-07-27T09:50

2024-07-27T09:50

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

новости

родион мирошник

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник выразил уверенность, что все виновные понесут наказание."За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", - прокомментировал посол.По его словам, все 10 лет, пока Киев "измывается" над детьми Донбасса, страны Запада смотрят на все это сквозь пальцы."Десять лет украинский преступный режим измывается над детьми Донбасса - лишая их жизни, здоровья и детства! И десять лет на эту вакханалию Запад смотрит сквозь пальцы и розовые очки. Десять лет они содержат этот режим, снабжают его оружием, из которого убивают наших детей. Десять лет добродетельные фрау, мисс и миссис закрывают на это глаза и разрешают своим безумным лидерам перечислять деньги своих стран на убийства наших детей", - подчеркнул Мирошник.27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.

https://crimea.ria.ru/20240727/kievskiy-rezhim-ubivaet-russkikh-detey-osoznanno--aksenov-1139162912.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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2024

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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)