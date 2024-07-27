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Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник
Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник
Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:50
2024-07-27T09:50
2024-07-27T09:50
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
новости
родион мирошник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.Мирошник выразил уверенность, что все виновные понесут наказание."За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", - прокомментировал посол.По его словам, все 10 лет, пока Киев "измывается" над детьми Донбасса, страны Запада смотрят на все это сквозь пальцы."Десять лет украинский преступный режим измывается над детьми Донбасса - лишая их жизни, здоровья и детства! И десять лет на эту вакханалию Запад смотрит сквозь пальцы и розовые очки. Десять лет они содержат этот режим, снабжают его оружием, из которого убивают наших детей. Десять лет добродетельные фрау, мисс и миссис закрывают на это глаза и разрешают своим безумным лидерам перечислять деньги своих стран на убийства наших детей", - подчеркнул Мирошник.27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.
https://crimea.ria.ru/20240727/kievskiy-rezhim-ubivaet-russkikh-detey-osoznanno--aksenov-1139162912.html
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луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), новости, родион мирошник, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник
Более 300 детей погибли в ЛНР и ДНР с 2014 года – Мирошник
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Более 300 детей погибли в Луганской и Донецкой Народных Республиках с 2014 года, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"С 2014 года по сегодняшний день в ДНР и ЛНР от рук киевских палачей пострадало как минимум 1427 детей. Из них погибли не менее – 307, ранения получили – 1120. Более 120 тысяч российских детей в прифронтовой зоне ущемлены в своих правах на образование и здравоохранение из-за преступных деяний киевской хунты", - сообщил Мирошник.
Мирошник выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.
"За смерть и кровь каждого ребенка, ставшего жертвой украинских извергов, они заплатят сполна. От идеологов и главарей, призывавших резать русских детей, до карателя, нажимавшего курок или кнопку "пуск", - прокомментировал посол.
По его словам, все 10 лет, пока Киев "измывается" над детьми Донбасса, страны Запада смотрят на все это сквозь пальцы.
"Десять лет украинский преступный режим измывается над детьми Донбасса - лишая их жизни, здоровья и детства! И десять лет на эту вакханалию Запад смотрит сквозь пальцы и розовые очки. Десять лет они содержат этот режим, снабжают его оружием, из которого убивают наших детей. Десять лет добродетельные фрау, мисс и миссис закрывают на это глаза и разрешают своим безумным лидерам перечислять деньги своих стран на убийства наших детей", - подчеркнул Мирошник.
27 июля в Донецкой народной республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Эта памятная дата была установлена главой республики Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года с целью увековечить память детей, погибших с 2014 года на территории Донбасса под огнем украинских военизированных формирований.