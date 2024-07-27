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Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:51
2024-07-27T09:57
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
каспийск
теракт
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении.Отмечается, что по адресам проживания задержанных в Каспийске обнаружены СВУ, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях."Задержанные дали признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК России", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240331/siloviki-zavershili-operatsiyu-v-kaspiyske-1136165903.html
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), каспийск, теракт, происшествия, новости
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ

Три человека задержаны в Каспийске за планирование теракта в православном храме - ФСБ РФ

09:51 27.07.2024 (обновлено: 09:57 27.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресам проживания задержанных в Каспийске обнаружены СВУ, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
"Задержанные дали признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК России", - добавили в ведомстве.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КаспийскТерактПроисшествияНовости
 
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