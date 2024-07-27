https://crimea.ria.ru/20240727/tri-cheloveka-zaderzhany-za-planirovanie-terakta-v-pravoslavnom-khrame---fsb-1139163218.html
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T09:51
2024-07-27T09:51
2024-07-27T09:57
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
каспийск
теракт
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_32004c55d11022e93d963e5caa78980c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении.Отмечается, что по адресам проживания задержанных в Каспийске обнаружены СВУ, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях."Задержанные дали признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК России", - добавили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240331/siloviki-zavershili-operatsiyu-v-kaspiyske-1136165903.html
каспийск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1f/1136167049_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_c494b9ef0756fbd1804676552e716193.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), каспийск, теракт, происшествия, новости
Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ
Три человека задержаны в Каспийске за планирование теракта в православном храме - ФСБ РФ
09:51 27.07.2024 (обновлено: 09:57 27.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.
"В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по адресам проживания задержанных в Каспийске обнаружены СВУ, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях.
"Задержанные дали признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК России", - добавили в ведомстве.