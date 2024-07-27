https://crimea.ria.ru/20240727/tri-cheloveka-zaderzhany-za-planirovanie-terakta-v-pravoslavnom-khrame---fsb-1139163218.html

Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ

Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ - РИА Новости Крым, 27.07.2024

Три человека задержаны за планирование теракта в православном храме - ФСБ

Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом... РИА Новости Крым, 27.07.2024

2024-07-27T09:51

2024-07-27T09:51

2024-07-27T09:57

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

каспийск

теракт

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Три местных жителя задержаны в Каспийске за планы совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ."В результате проведенных мероприятий в городе Каспийск выявлены и задержаны три местных жителя, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации (далее - МТО) граждане Российской Федерации, вынашивавшие намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении республиканских правоохранительных органов, а также православного храма в городе Каспийск", - говорится в сообщении.Отмечается, что по адресам проживания задержанных в Каспийске обнаружены СВУ, оружие, инструкции по ведению боевых действий в городских и лесных условиях."Задержанные дали признательные показания. Следственными органами ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 30 и пункта "а" части 2 статьи 205 ("Приготовление к террористическому акту"), части 1 статьи 205.4 ("Организация террористического сообщества и участие в нем"), части 3 статьи 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ") УК России", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240331/siloviki-zavershili-operatsiyu-v-kaspiyske-1136165903.html

каспийск

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), каспийск, теракт, происшествия, новости