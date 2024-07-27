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Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах - РИА Новости Крым, 27.07.2024
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Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах
Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах - РИА Новости Крым, 27.07.2024
Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе РИА Новости Крым, 27.07.2024
2024-07-27T10:22
2024-07-27T10:22
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
владимир зеленский
украина
дмитрий кулеба
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи."Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.Накануне в Кремле заявили, что Москва открыта для переговоров с Киевом и при власти Владимира Зеленского, но при определенных условиях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о том, чтобы прояснить вопросы от легитимности Зеленского до его указа о запрете на переговоры с РФ.В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня.Читайте также на РИА Новости Крым:Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил ДжонсонуУкраина безвластия: почему мобилизация в ВСУ незаконнаКритическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из США
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, владимир зеленский, украина, дмитрий кулеба, новости
Лавров: Кулеба и Зеленский часто говорят противоположное о переговорах

Лавров рассказал, почему не слушает заявления Кулебы и Зеленского

10:22 27.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости Крым. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слушает, что говорят Владимир Зеленский и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в том числе о перспективе переговоров по урегулированию, они оба часто произносят прямо противоположные вещи.
"Как к Кулебе, как еще к этому относиться. Он это уже не первый раз говорит. И говорил иногда еще прямо противоположные вещи. Совсем недавно они говорили про переговоры. Зеленский упоминал о готовности в конечном итоге сесть за стол с российскими представителями. Я их не слушаю, честно говоря ", - сказал Лавров на пресс-конференции в Лаосе, комментируя недавние заявления Кулебы о готовности Киева вести переговоры с Москвой.
Накануне в Кремле заявили, что Москва открыта для переговоров с Киевом и при власти Владимира Зеленского, но при определенных условиях. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, речь идет о том, чтобы прояснить вопросы от легитимности Зеленского до его указа о запрете на переговоры с РФ.
В тот же день постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя в виде предварительного прекращения огня.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаВладимир ЗеленскийУкраинаДмитрий КулебаНовости
 
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