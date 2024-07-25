https://crimea.ria.ru/20240725/pravami-russkikh-na-ukraine-ne-torguem-nebenzya-zhestko-otvetil-dzhonsonu-1139126675.html

Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону

Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону

Россия не торгует правами русскоязычных украинцев, как не торгует и вопросом денацификации Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T18:12

2024-07-25T18:12

2024-07-25T18:12

василий небензя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия не торгует правами русскоязычных украинцев, как не торгует и вопросом денацификации Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предложенный экс-премьером Британии Борисом Джонсоном "мирный план" урегулирования конфликта.Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка".Дипломат подчеркнул, что моральным долгом всех европейцев должно быть искоренение этих уродливых явлений неонацизма, порочащих саму европейскому цивилизацию.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией – мнение"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий небензя, борис джонсон, новости, политика, украина