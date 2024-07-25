https://crimea.ria.ru/20240725/pravami-russkikh-na-ukraine-ne-torguem-nebenzya-zhestko-otvetil-dzhonsonu-1139126675.html
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
Россия не торгует правами русскоязычных украинцев, как не торгует и вопросом денацификации Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя,... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T18:12
2024-07-25T18:12
2024-07-25T18:12
василий небензя
борис джонсон
новости
политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111132/31/1111323135_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_5ccedea257c856d4665a862b43c2b98b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия не торгует правами русскоязычных украинцев, как не торгует и вопросом денацификации Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предложенный экс-премьером Британии Борисом Джонсоном "мирный план" урегулирования конфликта.Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка".Дипломат подчеркнул, что моральным долгом всех европейцев должно быть искоренение этих уродливых явлений неонацизма, порочащих саму европейскому цивилизацию.Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул министр.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский допустил возможность переговоров с ПутинымКогда США сменят Зеленского для переговоров с Россией – мнение"Глаза открываются": о чем говорят итоги опроса украинцев о переговорах
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111132/31/1111323135_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c8ba161b5c6fb4a6e145de0d917dbe3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, борис джонсон, новости, политика, украина
Правами русских на Украине не торгуем: Небензя жестко ответил Джонсону
Россия не торгует правами русскоязычных украинцев – Небензя
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Россия не торгует правами русскоязычных украинцев, как не торгует и вопросом денацификации Украины. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, комментируя предложенный экс-премьером Британии Борисом Джонсоном "мирный план" урегулирования конфликта.
Джонсон ранее выступил с инициативой по урегулированию украинского кризиса. В частности, согласно предложению политика, Запад и Украина должны отказаться от требований выхода на границы 1991 года, но остановившись на требовании вернуться на рубежи 24 февраля 2022 года. В качестве "компенсации" Москве Джонсон предлагает обеспечить на Украине "особые меры защиты для носителей русского языка".
"Сложно представить себе степень цинизма отставного британского политика. Получается, что права русскоязычных жителей Украины – это для него вопрос торга…. Хотим разочаровать британского псевдомиротворца: правами жителей Украины, говорящих по-русски, мы не торгуем, как не торгуем и вопросом денацификации украинского общества", - сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат подчеркнул, что моральным долгом всех европейцев должно быть искоренение этих уродливых явлений неонацизма, порочащих саму европейскому цивилизацию.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил
, что что Россия готова обсуждать проблемы безопасности в Европе, в том числе урегулирование кризиса на Украине, но с учетом необходимости устранения первопричин кризиса и обеспечения законных интересов безопасности России.
При этом итоговое решение по Украине обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни, подчеркнул
министр.
Читайте также на РИА Новости Крым: