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Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине
Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине
Конфликт на Украине прекратится, как только Запад прекратит накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T21:32
2024-07-17T22:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине прекратится, как только Запад прекратит накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров уточнил, что такие реалии заключаются в том числе в том, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются частью России. Это, по словам главы МИД РФ, "не обсуждается".Он также добавил, что Россия освободила еще не все территории в новых регионах.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".
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сергей лавров, совет безопасности оон, оон, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости
Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине

Конфликт на Украине прекратится сразу после прекращения поставок оружия Киеву – Лавров

21:32 17.07.2024 (обновлено: 22:12 17.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН
Визит главы МИД РФ С. Лаврова на заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине прекратится, как только Запад прекратит накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"На самом деле необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, тогда война прекратится, и будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии, не только на земле, но и в общественной жизни", – сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в США.

Лавров уточнил, что такие реалии заключаются в том числе в том, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются частью России. Это, по словам главы МИД РФ, "не обсуждается".
Он также добавил, что Россия освободила еще не все территории в новых регионах.
"Мы в любом случае не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию, а (находятся) под гнетом режима, который истребляет все русское", – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".
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