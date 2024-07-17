https://crimea.ria.ru/20240717/lavrov-nazval-uslovie-prekrascheniya-konflikta-na-ukraine-1138948159.html

Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине

Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Лавров назвал условие прекращения конфликта на Украине

Конфликт на Украине прекратится, как только Запад прекратит накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T21:32

2024-07-17T21:32

2024-07-17T22:12

сергей лавров

совет безопасности оон

оон

россия

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138948847_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_fb3e3dd62d8ac81c2e3e0f508f84f639.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине прекратится, как только Запад прекратит накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.Лавров уточнил, что такие реалии заключаются в том числе в том, что Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области являются частью России. Это, по словам главы МИД РФ, "не обсуждается".Он также добавил, что Россия освободила еще не все территории в новых регионах.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР "за" высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Президент РФ Владимир Путин подписал принятый Госдумой и одобренный Совфедом закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В пояснительной записке говорится, что принятие в состав РФ новых регионов "основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей".

https://crimea.ria.ru/20240717/budet-li-rossiya-uchastvovat-vo-vtorom-sammite-mira--otvet-lavrova-1138946048.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, совет безопасности оон, оон, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, в мире, новости