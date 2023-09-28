https://crimea.ria.ru/20230928/den-vossoedineniya-novykh-regionov-s-rossiey-budet-otmechatsya-30-sentyabrya-1131728444.html

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2023

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T15:47

2023-09-28T15:47

2023-09-28T15:55

новые регионы россии

владимир путин (политик)

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Владимир Путин внес в Госдуму инициативу, которая предлагала установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьиВстреча Путина с новоизбранными главами регионов России. ВидеоПутин в Кремле встретился с Кадыровым

https://crimea.ria.ru/20230928/vstrecha-putina-s-novoizbrannymi-glavami-regionov-rossii-translyatsiya-1131715228.html

новые регионы россии

россия

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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