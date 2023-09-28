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День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября - РИА Новости Крым, 28.09.2023
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября
Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T15:47
2023-09-28T15:55
новые регионы россии
владимир путин (политик)
россия
общество
праздники и памятные даты
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее Владимир Путин внес в Госдуму инициативу, которая предлагала установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал глав регионов поддерживать бойцов СВО и их семьиВстреча Путина с новоизбранными главами регионов России. ВидеоПутин в Кремле встретился с Кадыровым
https://crimea.ria.ru/20230928/vstrecha-putina-s-novoizbrannymi-glavami-regionov-rossii-translyatsiya-1131715228.html
новые регионы россии
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новые регионы россии, владимир путин (политик), россия, общество, праздники и памятные даты, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября

Путин подписал закон о праздновании 30 сентября Дня воссоединения новых регионов с Россией

15:47 28.09.2023 (обновлено: 15:55 28.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФлаг Российской Федерации
Флаг Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает День воссоединения новых регионов с Россией, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее Владимир Путин внес в Госдуму инициативу, которая предлагала установить новую памятную дату России - 30 сентября - День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Как отмечал председатель Государственной думы Вячеслав Володин, жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру.
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Новые регионы РоссииВладимир Путин (политик)РоссияОбществоПраздники и памятные датыДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская область
 
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