https://crimea.ria.ru/20230928/putin-v-kremle-vstretilsya-s-kadyrovym-1131723076.html

Путин в Кремле встретился с Кадыровым

Путин в Кремле встретился с Кадыровым - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Путин в Кремле встретился с Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T13:43

2023-09-28T13:43

2023-09-28T13:43

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе встречи глава государства отметил личный вклад Кадырова в динамичное развитие республики, а также предложил обсудить ситуацию в экономике.В свою очередь глава Чечни рассказал, что в республике созданы пять полков и три батальона, все они находятся в зоне СВО."Показывают хороший результат, каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику противника, никакие Abrams им не страшны. А так у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю к ним. Все их вопросы решаемы, у них проблем нет – есть связь и техника", - проинформировал Кадыров.Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания участникам спецоперации."Я знаю, что вы лично занимаетесь этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем краю воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически. Меня очень радует, что хорошие контакты сложились с другими подразделениями, я знаю отношение командиров и вышестоящего звена. Одного спросил, как там ребята из Чечни воюют, и ответ был прямо в ту же секунду "Не подведут, я в них полностью уверен", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под АвдеевкойКадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меняСколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), рамзан кадыров, политика, новости сво, россия, чечня, новости