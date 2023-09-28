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Путин в Кремле встретился с Кадыровым - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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Путин в Кремле встретился с Кадыровым
Путин в Кремле встретился с Кадыровым - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Путин в Кремле встретился с Кадыровым
Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T13:43
2023-09-28T13:43
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В ходе встречи глава государства отметил личный вклад Кадырова в динамичное развитие республики, а также предложил обсудить ситуацию в экономике.В свою очередь глава Чечни рассказал, что в республике созданы пять полков и три батальона, все они находятся в зоне СВО."Показывают хороший результат, каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику противника, никакие Abrams им не страшны. А так у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю к ним. Все их вопросы решаемы, у них проблем нет – есть связь и техника", - проинформировал Кадыров.Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания участникам спецоперации."Я знаю, что вы лично занимаетесь этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем краю воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически. Меня очень радует, что хорошие контакты сложились с другими подразделениями, я знаю отношение командиров и вышестоящего звена. Одного спросил, как там ребята из Чечни воюют, и ответ был прямо в ту же секунду "Не подведут, я в них полностью уверен", - подчеркнул Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские штурмовики ведут зачистку ВСУ в Марьинке и под АвдеевкойКадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меняСколько боевиков потерял Киев в зоне СВО – данные за сутки
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владимир путин (политик), рамзан кадыров, политика, новости сво, россия, чечня, новости
Путин в Кремле встретился с Кадыровым

Президент Владимир Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым

13:43 28.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. путин провел встречу с главой Чечни Р. Кадыровым
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи глава государства отметил личный вклад Кадырова в динамичное развитие республики, а также предложил обсудить ситуацию в экономике.
"Мы сегодня договорились поговорить о ситуации в республике – в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, это в значительной степени происходит благодаря вам и вашей команде - уверенно люди работают - и хорошему взаимодействию с правительством РФ. У нас есть ряд серьезных задач, программ, о которых вы сами все время говорите", - сказал Путин.
В свою очередь глава Чечни рассказал, что в республике созданы пять полков и три батальона, все они находятся в зоне СВО.
"Показывают хороший результат, каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику противника, никакие Abrams им не страшны. А так у бойцов дух хороший, я иногда заглядываю к ним. Все их вопросы решаемы, у них проблем нет – есть связь и техника", - проинформировал Кадыров.
Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания участникам спецоперации.
"Я знаю, что вы лично занимаетесь этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем краю воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически. Меня очень радует, что хорошие контакты сложились с другими подразделениями, я знаю отношение командиров и вышестоящего звена. Одного спросил, как там ребята из Чечни воюют, и ответ был прямо в ту же секунду "Не подведут, я в них полностью уверен", - подчеркнул Путин.
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Владимир Путин (политик)Рамзан КадыровПолитикаНовости СВОРоссияЧечняНовости
 
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