https://crimea.ria.ru/20230521/kadyrov-spetssluzhby-evropy-i-ukrainy-gotovyat-terakty-protiv-menya-1128862365.html
Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня
Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня - РИА Новости Крым, 21.05.2023
Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обладает информацией о подготовке против него терактов, планируемых европейскими и украинскими спецслужбами. РИА Новости Крым, 21.05.2023
2023-05-21T17:20
2023-05-21T17:20
2023-05-21T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обладает информацией о подготовке против него терактов, планируемых европейскими и украинскими спецслужбами."Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1", текст которого опубликован на сайте "Смотрим.ру".Кадыров также выразил уверенность в окончательной победе России в ходе специальной военной операции и отметил, что из Чечни в зону СВО регулярно отправляются военнослужащие и добровольцы."Мы сформировываем каждый раз полки, батальоны, на днях отправим новые полки. Люди идут сами. Каждую неделю отправляем по 200 человек добровольцев со всей России", - сказал он.Глава Чечни также заверил, что Россия не выступает против народа Украины, отметив при этом, что руководство этой страны во главе с президентом Владимиром Зеленским является "террористической организацией".Комментируя обещание руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова "уничтожать русских по всему миру", Кадыров выразил уверенность, что у этого деятеля "нет будущего"."У нас был такой Радуев (Салман Радуев, полевой командир незаконных вооруженных формирований террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* - ред.). То же самое и с их Будановым. Камера светит пожизненная или пуля", – сказал он.Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.Патрушев также указал на активизацию деятельности в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".При этом отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".* террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаУкраина становится источником мирового терроризма – мнение
https://crimea.ria.ru/20230404/zapad-sozdal-terroristicheskoe-gosudarstvo-v-tsentre-evropy---volodin-1127962168.html
https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html
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рамзан кадыров, сша, украина, теракт, мнения, в мире, происшествия, безопасность, чечня
Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня
Кадыров заявил о подготовке европейскими и украинскими спецслужбами терактов против него
17:20 21.05.2023 (обновлено: 17:22 21.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обладает информацией о подготовке против него терактов, планируемых европейскими и украинскими спецслужбами.
"Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1", текст которого опубликован
на сайте "Смотрим.ру".
Кадыров также выразил уверенность в окончательной победе России в ходе специальной военной операции и отметил, что из Чечни в зону СВО регулярно отправляются военнослужащие и добровольцы.
"Мы сформировываем каждый раз полки, батальоны, на днях отправим новые полки. Люди идут сами. Каждую неделю отправляем по 200 человек добровольцев со всей России", - сказал он.
Глава Чечни также заверил, что Россия не выступает против народа Украины, отметив при этом, что руководство этой страны во главе с президентом Владимиром Зеленским является "террористической организацией".
Комментируя обещание руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова "уничтожать русских по всему миру", Кадыров выразил уверенность, что у этого деятеля "нет будущего".
"У нас был такой Радуев (Салман Радуев, полевой командир незаконных вооруженных формирований террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* - ред.). То же самое и с их Будановым. Камера светит пожизненная или пуля", – сказал он.
Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США
.
Патрушев также указал на активизацию деятельности в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.
Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".
При этом отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".
* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации
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