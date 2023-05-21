https://crimea.ria.ru/20230521/kadyrov-spetssluzhby-evropy-i-ukrainy-gotovyat-terakty-protiv-menya-1128862365.html

Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня

Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня - РИА Новости Крым, 21.05.2023

Кадыров: спецслужбы Европы и Украины готовят теракты против меня

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обладает информацией о подготовке против него терактов, планируемых европейскими и украинскими спецслужбами. РИА Новости Крым, 21.05.2023

2023-05-21T17:20

2023-05-21T17:20

2023-05-21T17:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что обладает информацией о подготовке против него терактов, планируемых европейскими и украинскими спецслужбами."Они делают все для того, чтобы избавиться от меня. Есть информация, что европейские спецслужбы через украинские против меня теракты готовят", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 1", текст которого опубликован на сайте "Смотрим.ру".Кадыров также выразил уверенность в окончательной победе России в ходе специальной военной операции и отметил, что из Чечни в зону СВО регулярно отправляются военнослужащие и добровольцы."Мы сформировываем каждый раз полки, батальоны, на днях отправим новые полки. Люди идут сами. Каждую неделю отправляем по 200 человек добровольцев со всей России", - сказал он.Глава Чечни также заверил, что Россия не выступает против народа Украины, отметив при этом, что руководство этой страны во главе с президентом Владимиром Зеленским является "террористической организацией".Комментируя обещание руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова "уничтожать русских по всему миру", Кадыров выразил уверенность, что у этого деятеля "нет будущего"."У нас был такой Радуев (Салман Радуев, полевой командир незаконных вооруженных формирований террористической организации "Чеченская Республика Ичкерия"* - ред.). То же самое и с их Будановым. Камера светит пожизненная или пуля", – сказал он.Ранее глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что совершенные на территории России теракты, в том числе убийства Дарьи Дугиной и Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина, подрыв "Северных потоков" и Крымского моста спланированы и осуществлены украинскими спецслужбами при координации спецслужб США.Патрушев также указал на активизацию деятельности в России украинских разведывательно-диверсионных групп, международных террористических организаций, радикальных и экстремистских структур.Ранее Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Впоследствии он попытался оправдаться, заявив, что имел в виду не всех русских, а лишь "военных преступников".При этом отвечая на вопрос, сможет ли киевский режим организовать покушения на российского журналиста Владимира Соловьева и политолога Александра Дугина, Буданов заявил, что украинские спецслужбы "достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей".* террористическая организация, запрещенная в Российской ФедерацииЧитайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииБуданов решил убить три миллиона крымчан и получил ответ из СовфедаУкраина становится источником мирового терроризма – мнение

https://crimea.ria.ru/20230404/zapad-sozdal-terroristicheskoe-gosudarstvo-v-tsentre-evropy---volodin-1127962168.html

https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, сша, украина, теракт, мнения, в мире, происшествия, безопасность, чечня