https://crimea.ria.ru/20230519/riski-teraktov-v-mnogolyudnykh-mestakh-suschestvenno-vozrosli--sovbez-rossii-1128829997.html

Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России

Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России - РИА Новости Крым, 19.05.2023

Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России

Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T14:57

2023-05-19T14:57

2023-05-19T14:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании о ситуации в Северо-Западном федеральном округе в пятницу.Секретарь Совбеза отметил, что на фоне СВО киевский режим пытается обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. По его словам, в основном украинские диверсанты стараются дезорганизовать работу властей, напугать население, вывести из строя инфраструктуру, в том числе используемую для обеспечения специальной военной операции."Потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры", - предупредил секретарь Совбеза РФ.Ранее Патрушев сообщил, что террористические акты на территории России спланированы и осуществлены киевским режимом при координации спецслужб США. Речь идет об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыве машины Захара Прилепина, подрыва Крымского моста и газопровода "Северный поток".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеКиев спонсирует и организовывает убийства россиян – КремльВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

https://crimea.ria.ru/20230401/v-novoy-kakhovke-predotvratili-seriyu-massovykh-teraktov-1127927089.html

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россия, антитеррор, николай патрушев, безопасность, украина, теракт, диверсия, новости, сво