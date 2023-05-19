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Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России
Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России - РИА Новости Крым, 19.05.2023
Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России
Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T14:57
2023-05-19T14:57
2023-05-19T14:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании о ситуации в Северо-Западном федеральном округе в пятницу.Секретарь Совбеза отметил, что на фоне СВО киевский режим пытается обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. По его словам, в основном украинские диверсанты стараются дезорганизовать работу властей, напугать население, вывести из строя инфраструктуру, в том числе используемую для обеспечения специальной военной операции."Потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры", - предупредил секретарь Совбеза РФ.Ранее Патрушев сообщил, что террористические акты на территории России спланированы и осуществлены киевским режимом при координации спецслужб США. Речь идет об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыве машины Захара Прилепина, подрыва Крымского моста и газопровода "Северный поток".Читайте также на РИА Новости Крым:Украина становится источником мирового терроризма – мнениеКиев спонсирует и организовывает убийства россиян – КремльВ МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
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россия, антитеррор, николай патрушев, безопасность, украина, теракт, диверсия, новости, сво
Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез России
Патрушев: в РФ возросли риски терактов в людных местах и на критических объектах
14:57 19.05.2023 (обновлено: 14:58 19.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. Риски совершения террористических актов на критически важных объектах и в местах массового пребывания людей существенно возросли в условиях специальной военной операции. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании о ситуации в Северо-Западном федеральном округе в пятницу.
"Существенно возросли риски совершения террористических актов, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, на критически важных и потенциально опасных объектах, которых в округе насчитывается более 1 300, а также в местах массового пребывания людей, включая социально значимые объекты", – приводит слова Патрушева РИА Новости.
Секретарь Совбеза отметил, что на фоне СВО киевский режим пытается обострить и дестабилизировать обстановку на территории России, особенно в приграничных регионах. По его словам, в основном украинские диверсанты стараются дезорганизовать работу властей, напугать население, вывести из строя инфраструктуру, в том числе используемую для обеспечения специальной военной операции.
"Потенциальными объектами для совершения терактов являются объекты ТЭК, химические и радиационно опасные производства, предприятия оборонно-промышленного комплекса, транспорта и связанной с ним инфраструктуры", - предупредил секретарь Совбеза РФ.
Ранее Патрушев сообщил, что террористические акты на территории России спланированы и осуществлены киевским режимом при координации спецслужб США
. Речь идет об убийствах Дарьи Дугиной и Владлена Татарского (Максима Фомина), подрыве машины Захара Прилепина, подрыва Крымского моста и газопровода "Северный поток".
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