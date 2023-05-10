https://crimea.ria.ru/20230510/v-mid-rf-prokommentirovali-ugrozy-budanova-ubivat-russkikh-po-vsemu-miru-1128643811.html

В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру - РИА Новости Крым, 10.05.2023

В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру

Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом, заявила официальный представитеь МИД РФ... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T16:57

2023-05-10T16:57

2023-05-10T16:44

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом, заявила официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова."Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", - сказала дипломат на брифинге в среду.Захарова также обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что США и Евросоюз осудят это заявление Буданова. Представитель Кремля подчеркнул, что молчание по этому поводу будет "весьма красноречивым". Он также назвал слова Буданова чудовищными и отметил, что это заявление лишний раз подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами – СК

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