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В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру - РИА Новости Крым, 10.05.2023
В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом, заявила официальный представитеь МИД РФ... РИА Новости Крым, 10.05.2023
2023-05-10T16:57
2023-05-10T16:57
2023-05-10T16:44
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
кирилл буданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом, заявила официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова."Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", - сказала дипломат на брифинге в среду.Захарова также обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что США и Евросоюз осудят это заявление Буданова. Представитель Кремля подчеркнул, что молчание по этому поводу будет "весьма красноречивым". Он также назвал слова Буданова чудовищными и отметил, что это заявление лишний раз подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхПочему участились теракты и диверсии со стороны Украины – мнениеПокушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами – СК
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), кирилл буданов, украина, россия, новости, политика, минобороны украины, в мире, общество
В МИД РФ прокомментировали угрозы Буданова убивать русских по всему миру
Захарова: угрозы Буданова об убийствах русских по всему миру – экстремизм и терроризм
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Угрозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийствах русских являются экстремизмом и терроризмом, заявила официальный представитеь МИД РФ Мария Захарова.
"Есть общие квалификации, которые позволяют судить о том, что данное прямое заявление, которое сделало официальное лицо, наделенное полномочиями, представитель силового ведомства, принимаемый на Западе, конечно, высказался как экстремист и террорист. Другого быть просто не может", - сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова также обратила внимание на полное отсутствие реакции на это заявление со стороны западных стран.
"Интересно, что еще требуется Белому дому, Даунинг-стрит (правительству Великобритании – ред.) или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях?" – задала риторический вопрос представитель МИД РФ.
Ранее руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News заявил, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что США и Евросоюз осудят это заявление Буданова. Представитель Кремля подчеркнул, что молчание по этому поводу будет "весьма красноречивым". Он также назвал слова Буданова чудовищными и отметил, что это заявление лишний раз подтверждает правильность решения президента России Владимира Путина начать специальную военную операцию.
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