https://crimea.ria.ru/20230506/pokushenie-na-prilepina-organizovano-po-zadaniyu-ukrainskikh-spetssluzhb-1128583105.html

Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК

Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК

Покушение на российского писателя Захара Прилепина организовано по заданию украинских спецслужб. Такое признание сделал подозреваемый, задержанный после... РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T19:02

2023-05-06T19:02

2023-05-06T19:35

россия

происшествия

захар прилепин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

украина

нижегородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Покушение на российского писателя Захара Прилепина организовано по заданию украинских спецслужб. Такое признание сделал подозреваемый, задержанный после происшествия в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело о теракте, мужчина, который может быть причастен к происшествию задержан "по горячим следам".После преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.За оперативность в раскрытии резонансного преступления полицейских представят к награде по решению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева."Подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел", - сказано в сообщении МВД России. Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел делоЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - ЗахароваАксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, происшествия, захар прилепин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, украина, нижегородская область