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Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК
Покушение на российского писателя Захара Прилепина организовано по заданию украинских спецслужб. Такое признание сделал подозреваемый, задержанный после... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T19:02
2023-05-06T19:35
россия
происшествия
захар прилепин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Покушение на российского писателя Захара Прилепина организовано по заданию украинских спецслужб. Такое признание сделал подозреваемый, задержанный после происшествия в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело о теракте, мужчина, который может быть причастен к происшествию задержан "по горячим следам".После преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.За оперативность в раскрытии резонансного преступления полицейских представят к награде по решению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева."Подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел", - сказано в сообщении МВД России. Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан в ближайшее время.Читайте также на РИА Новости Крым:В автомобиле находился Прилепин с семьей: СК завел делоЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО - ЗахароваАксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
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4.7
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россия, происшествия, захар прилепин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, украина, нижегородская область
Покушение на Прилепина организовано украинскими спецслужбами - СК

СК: подозреваемый в покушении на Прилепина действовал по заданию спецслужб Украины

19:02 06.05.2023 (обновлено: 19:35 06.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
Следователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Покушение на российского писателя Захара Прилепина организовано по заданию украинских спецслужб. Такое признание сделал подозреваемый, задержанный после происшествия в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Автомобиль с писателем Захаром Прилепеным был взорван в субботу в Нижегородской области. Отмечалось, что в результате писатель поучил ранения, сопровождающий его мужчина скончался на месте. Следком возбудил уголовное дело о теракте, мужчина, который может быть причастен к происшествию задержан "по горячим следам".

"В ходе допроса он дает показания о том, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Захара Прилепина Александр Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно", - сказано в сообщении СК в Telegram.

После преступления он попытался скрыться, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.
За оперативность в раскрытии резонансного преступления полицейских представят к награде по решению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.
"Подполковник полиции Екатерина Сиротина, старший участковый уполномоченный майор полиции Александр Соколов и участковый уполномоченный лейтенант полиции Дмитрий Воеводин, проводя мероприятия по горячим следам, обнаружили у лесного массива и задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля. Он доставлен в территориальный отдел внутренних дел", - сказано в сообщении МВД России.
Приказ о награждении отличившихся сотрудников ведомственными наградами будет подписан в ближайшее время.
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РоссияПроисшествияЗахар ПрилепинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиУкраинаНижегородская область
 
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