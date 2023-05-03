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Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023
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Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма - РИА Новости Крым, 03.05.2023
Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма
Задержанные по делу о подготовке покушения на власти Крыма украинские агенты причастны к взрывам железнодорожных путей в Бахчисарайском районе. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T10:25
2023-05-03T12:11
сергей аксенов
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
новости
новости крыма
украина
главное управление разведки украины (гур)
бахчисарай
бахчисарайский район
покушение на руководство республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Задержанные по делу о подготовке покушения на власти Крыма украинские агенты причастны к взрывам железнодорожных путей в Бахчисарайском районе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.Глава Крыма выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве."Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", - добавил он.23 февраля 2023 года в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения. Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ пресекла подготовку покушений на руководство КрымаПодрыв машины в Мелитополе – СК завел дело о покушении на жизнь чиновникаФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
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сергей аксенов, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, новости, новости крыма, украина, главное управление разведки украины (гур), бахчисарай, бахчисарайский район, покушение на руководство республики крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Аксенов рассказал о задержанных за подготовку покушения на власти Крыма

Аксенов: задержанные за подготовку терактов в Крыму взорвали ж/д пути под Бахчисараем

10:25 03.05.2023 (обновлено: 12:11 03.05.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая – РИА Новости Крым. Задержанные по делу о подготовке покушения на власти Крыма украинские агенты причастны к взрывам железнодорожных путей в Бахчисарайском районе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
ФСБ в среду утром сообщила о пресечении деятельности агентов главного управления разведки минобороны Украины, готовивших покушения на руководителей Крыма. Организатором планируемых терактов назван заместитель главы офиса президента Украины Роман Машовец.
"Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава Крыма выразил уверенность, что заказчики покушения на руководство республики находятся в Киеве.
"Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина – террористическое государство. Наши спецслужбы работают четко, профессионально и эффективно. А заказчиков обязательно найдем и накажем", - добавил он.
23 февраля 2023 года в Бахчисарайском районе в селе Почтовое произошло повреждение железнодорожного полотна. В результате происшествия было остановлено движение электричек и поездов. Пассажиров задержанных поездов отправили автобусами в Севастополь, а тех, кто ехал электричками - довезли до места назначения.
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