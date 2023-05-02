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ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости Крым, 02.05.2023
ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя
Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T17:21
2023-05-02T17:22
запорожская область
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
диверсанты
теракт
новые регионы россии
общество
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону сообщает РИА Новости.27 апреля у подъезда жилого дома по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. По делу задержаны один украинец и двое россиян.Уточняется, что члены преступной группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах силовики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты, а также форменное обмундирование ВСУ.По информации ФСБ, задержанные члены диверсионной группы планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период майских праздников 2023 года.Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Ранее во вторник в Запорожской области было совершено покушениена заместителя начальника областного ГУВД. В результате у мужчины минно-взрывная травма, он госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС
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запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, теракт, новые регионы россии, общество, новости, безопасность
ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя

ФСБ: трое диверсантов задержаны за покушение на замглавы УВД Мелитополя

17:21 02.05.2023 (обновлено: 17:22 02.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону сообщает РИА Новости.
27 апреля у подъезда жилого дома по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. По делу задержаны один украинец и двое россиян.
"Пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы, в состав которой входили гражданин Украины и два гражданина России. Выявленные лица причастны к совершению 27 апреля покушения на заместителя начальника УВД, полковника полиции Мищенко, который скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что члены преступной группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах силовики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты, а также форменное обмундирование ВСУ.
По информации ФСБ, задержанные члены диверсионной группы планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период майских праздников 2023 года.
Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).
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Ранее во вторник в Запорожской области было совершено покушениена заместителя начальника областного ГУВД. В результате у мужчины минно-взрывная травма, он госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
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Запорожская областьПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ДиверсантыТерактНовые регионы РоссииОбществоНовостиБезопасность
 
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