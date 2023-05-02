https://crimea.ria.ru/20230502/fsb-zaderzhala-prichastnykh-k-ubiystvu-zamnachalnika-uvd-melitopolya-1128488601.html

ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя

ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя - РИА Новости Крым, 02.05.2023

ФСБ задержала причастных к убийству замначальника УВД Мелитополя

Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T17:21

2023-05-02T17:21

2023-05-02T17:22

запорожская область

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

диверсанты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Силовики задержали трех членов диверсионно-разведывательной группы, причастных к убийству замначальника управления внутренних дел по Мелитополю ГУМВД по Запорожской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону сообщает РИА Новости.27 апреля у подъезда жилого дома по улице Кирова в Мелитополе было приведено в действие самодельное взрывное устройство. В результате замначальника УВД России по Мелитополю и Мелитопольскому району скончался от ранений. Также пострадал еще один полицейский. По делу задержаны один украинец и двое россиян.Уточняется, что члены преступной группы задержаны по горячим следам. В оборудованных ими схронах силовики обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, средства бронезащиты, а также форменное обмундирование ВСУ.По информации ФСБ, задержанные члены диверсионной группы планировали совершить очередной террористический акт в отношении одного из высокопоставленных сотрудников полиции города в период майских праздников 2023 года.Собраны материалы для возбуждения в отношении указанных лиц уголовного дела по ст. 205 УК РФ (террористический акт).Ранее во вторник в Запорожской области было совершено покушениена заместителя начальника областного ГУВД. В результате у мужчины минно-взрывная травма, он госпитализирован в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе при покушении ранен замначальника областного ГУВДВ Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненыеТеракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППС

https://crimea.ria.ru/20230413/v-melitopole-arestovali-gruppu-ukrainskikh-diversantov-1128159686.html

https://crimea.ria.ru/20230327/stali-izvestny-podrobnosti-pokusheniya-na-glavu-mvd-mariupolya-1127805250.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), диверсанты, теракт, новые регионы россии, общество, новости, безопасность