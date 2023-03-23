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В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые - РИА Новости Крым, 23.03.2023
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 23.03.2023
2023-03-23T09:45
2023-03-23T09:45
2023-03-23T09:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города.Инцидент произошел около 7:30 утра на улице Крупской.По информации главка МВД по Запорожской области, в результате происшествия ранен полицейский."В результате взрыва, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.Ранее в результате подрыва автомобиля в центре Мелитополя ранения получили три человека. Позже один из них скончался в больнице. По информации местных властей, погибший - руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html
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мелитополь, происшествия, запорожская область, теракт, новости, новые регионы россии, общество
В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые
В Мелитополе прогремел мощный взрыв – ранен сотрудник полиции
09:45 23.03.2023 (обновлено: 09:46 23.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города.
Инцидент произошел около 7:30 утра на улице Крупской.
"В Мелитополе на улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, разрушений нет. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы", - сообщается в Telegram-канале администрации.
По информации главка МВД по Запорожской области, в результате происшествия ранен полицейский.
"В результате взрыва, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.
Ранее в результате подрыва
автомобиля в центре Мелитополя ранения получили три человека. Позже один из них скончался в больнице. По информации местных властей, погибший - руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.
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