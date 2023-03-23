https://crimea.ria.ru/20230323/v-melitopole-progremel-silnyy-vzryv--est-ranenye-1127716463.html

В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые

В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые - РИА Новости Крым, 23.03.2023

В Мелитополе прогремел сильный взрыв – есть раненые

Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города. РИА Новости Крым, 23.03.2023

2023-03-23T09:45

2023-03-23T09:45

2023-03-23T09:46

мелитополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Мощный взрыв прогремел в городе Мелитополе Запорожской области, сработало самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает администрация города.Инцидент произошел около 7:30 утра на улице Крупской.По информации главка МВД по Запорожской области, в результате происшествия ранен полицейский."В результате взрыва, по предварительным данным, пострадал сотрудник полиции. В данный момент полицейский госпитализирован с травмами различной степени тяжести, ему оказывается медицинская помощь", - уточнили в ведомстве.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшедшего.Ранее в результате подрыва автомобиля в центре Мелитополя ранения получили три человека. Позже один из них скончался в больнице. По информации местных властей, погибший - руководитель муниципального транспортного предприятия Иван Ткач.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в Новой Каховке: погиб командир взвода ППСВ Запорожской области предотвращен терактВладелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

https://crimea.ria.ru/20230129/chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-obstrela-mosta-pod-melitopolem-1126656272.html

мелитополь

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, происшествия, запорожская область, теракт, новости, новые регионы россии, общество