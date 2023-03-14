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Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T21:52
2023-03-14T21:52
2023-03-14T22:05
теракт
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщают местные власти.Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы.В городской администрации назвали произошедшее терактом.Ранее, 6 декабря на замглавы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома было совершено покушение. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое было наполнено поражающими элементами. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Еще один взрыв прогремел в центре Мелитополя 23 декабря: возле парка Горького был подорван автомобиль. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:На замглавы Мелитополя совершено покушениеВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
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теракт, мелитополь, запорожская область, происшествия, общество, новости, новые регионы россии
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице
21:52 14.03.2023 (обновлено: 22:05 14.03.2023)