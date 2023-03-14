https://crimea.ria.ru/20230314/vladelets-vzorvannogo-v-melitopole-avtomobilya-umer-1127544776.html

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Владелец взорванного в Мелитополе автомобиля умер в больнице

Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T21:52

2023-03-14T21:52

2023-03-14T22:05

теракт

мелитополь

запорожская область

происшествия

общество

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0e/1127544936_0:115:962:656_1920x0_80_0_0_aecf31e7a0035eeb83e6d82575fd6ec0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Владелец взорванного в центре Мелитополя автомобиля Иван Ткач скончался в больнице от полученных ранений, сообщают местные власти.Во вторник вечером в центре Мелитополя на улице Кирова во дворе жилого дома взорвался автомобиль. По данным местных властей, трое пострадавших были госпитализированы.В городской администрации назвали произошедшее терактом.Ранее, 6 декабря на замглавы Мелитополя Николая Волыка возле подъезда его дома было совершено покушение. Сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое было наполнено поражающими элементами. Сообщалось, что мощность взрывного устройства составила около 2,5 килограммов в тротиловом эквиваленте.Еще один взрыв прогремел в центре Мелитополя 23 декабря: возле парка Горького был подорван автомобиль. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:На замглавы Мелитополя совершено покушениеВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

https://crimea.ria.ru/20230314/v-tsentre-melitopolya-vzorvan-avtomobil-1127540366.html

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт, мелитополь, запорожская область, происшествия, общество, новости, новые регионы россии