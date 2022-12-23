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Два человека ранены при взрыве в Мелитополе

Два человека ранены при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.12.2022

Два человека ранены при взрыве в Мелитополе

Два человека пострадали при взрыве в Мелитополе, они в больнице. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.12.2022

2022-12-23T17:12

2022-12-23T17:12

2022-12-23T17:12

мелитополь

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при взрыве в Мелитополе, они в больнице. Об этом сообщили в администрации города.Взрыв прогремел в центре Мелитополя в пятницу около полудня. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, возле парка Горького был подорван автомобиль.На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:На замглавы Мелитополя совершено покушениеВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии