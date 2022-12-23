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Два человека ранены при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.12.2022
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Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
Два человека ранены при взрыве в Мелитополе - РИА Новости Крым, 23.12.2022
Два человека ранены при взрыве в Мелитополе
Два человека пострадали при взрыве в Мелитополе, они в больнице. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 23.12.2022
2022-12-23T17:12
2022-12-23T17:12
мелитополь
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при взрыве в Мелитополе, они в больнице. Об этом сообщили в администрации города.Взрыв прогремел в центре Мелитополя в пятницу около полудня. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, возле парка Горького был подорван автомобиль.На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.Читайте также на РИА Новости Крым:На замглавы Мелитополя совершено покушениеВ Запорожской области предостерегли Украину от наступления на МелитопольВСУ из HIMARS ударили по гостинице в Мелитополе: есть погибшие и раненые
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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мелитополь, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, новые регионы россии
Два человека ранены при взрыве в Мелитополе

При взрыве в Мелитополе пострадали два человека, они в больнице

17:12 23.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейская аптечка
Армейская аптечка - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Два человека пострадали при взрыве в Мелитополе, они в больнице. Об этом сообщили в администрации города.
Взрыв прогремел в центре Мелитополя в пятницу около полудня. По информации члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, возле парка Горького был подорван автомобиль.
"По предварительным данным, в результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу с осколочными ранениями средней степени тяжести. Им оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении администрации Мелитополя.
На месте работает следственная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
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МелитопольЗапорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовые регионы России
 
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