Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь - РИА Новости Крым, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221215/v-zaporozhskoy-oblasti-predosteregli-ukrainu-ot-nastupleniya-na-melitopol-1125923736.html
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T21:09
2022-12-15T21:09
запорожская область
мелитополь
украина
сво
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125526706_213:0:2124:1075_1920x0_80_0_0_0822405b19b3adf209c32e6be413a5e4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от "самоубийственной авантюры". Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.В четверг главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил о необходимости захвата Мелитополя для ударов по сухопутному коридору в Крым, в том числе из американских РСЗО HIMARS.Он подчеркнул, что украинские войска сейчас скопили большие силы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, и назвал это сигналом для западных кураторов."Залужный дает сигнал, что готов упорно воевать до последнего украинца", — сказал Рогов.Он также допустил, что такими заявлениями украинский главком пытается показать себя в выгодном свете перед американской аудиторией, так как не исключено, что он является вероятным кандидатом на пост нового президента Украины.Ранее киевские власти распространили фейк о взрыве и многочисленных жертвах в Мелитополе, которые местные власти опровергли. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в КрымТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
https://crimea.ria.ru/20221123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-gruppu-diversantov-na-zaporozhe-1125513256.html
https://crimea.ria.ru/20221112/vsu-usilivaet-gruppirovku-na-zaporozhskom-napravlenii---rogov-1125342607.html
запорожская область
мелитополь
украина
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/18/1125526706_452:0:1885:1075_1920x0_80_0_0_a34b86db64af5b6a3a1ab35e0fc2a8e0.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, мелитополь, украина, сво, новые регионы россии
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь

В Запорожской области ответили главкому Украины на заявление о захвате Мелитополя

21:09 15.12.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от "самоубийственной авантюры". Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
В четверг главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил о необходимости захвата Мелитополя для ударов по сухопутному коридору в Крым, в том числе из американских РСЗО HIMARS.
Работа расчетов самоходных орудий Гиацинт-С по позициям ВСУ
23 ноября, 15:03
Российские войска уничтожили группу диверсантов на Запорожье
"Все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск у нашей армии есть. Поэтому советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев", — сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что украинские войска сейчас скопили большие силы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, и назвал это сигналом для западных кураторов.
"Залужный дает сигнал, что готов упорно воевать до последнего украинца", — сказал Рогов.
Днепровская гидроэлектростанция (ДнепроГЭС) в Запорожье
12 ноября, 12:13
ВСУ усиливает группировку на Запорожском направлении - Рогов
Он также допустил, что такими заявлениями украинский главком пытается показать себя в выгодном свете перед американской аудиторией, так как не исключено, что он является вероятным кандидатом на пост нового президента Украины.
Ранее киевские власти распространили фейк о взрыве и многочисленных жертвах в Мелитополе, которые местные власти опровергли.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста
Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в Крым
Тут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
 
Запорожская областьМелитопольУкраинаСВОНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:09Главные события и заявления дня: 15 декабря
21:59Главные новости Крыма: 15 декабря
21:41Почему либидо мужчин "боится" затяжных праздников – уролог
21:22Подорожание проезда в Крыму: за и против
21:09В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
20:41Когда в села Севастополя придет газ
20:03Почему люди умирают от гриппа
19:44Перевозчик не должен лезть в карман пассажиру – Антонов
19:20Как в Севастополе будут выделять землю участникам СВО
19:09ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
18:42Жители Симферополя оценили перспективу повышения стоимости проезда 2:51
18:34Приграничные области России попали под обстрел ВСУ
18:19QR-коды на остановках: в Симферополе упростили ожидание транспорта
17:52Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропаганде
16:52Экс-завкафедрой вуза в Севастополе осужден за взятки от студентов
16:42Удар ножом в шею: ссора в севастопольском баре закончилась убийством
16:38Путин анонсировал изменения условий льготной и семейной ипотеки в России
16:34"Мы уже прошли этот путь с Крымом": Путин о будущем новых регионов России
16:13Путин: размер пособия для беременных вырастет до прожиточного минимума
16:08В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирами
Лента новостейМолния