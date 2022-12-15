https://crimea.ria.ru/20221215/v-zaporozhskoy-oblasti-predosteregli-ukrainu-ot-nastupleniya-na-melitopol-1125923736.html
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь - РИА Новости Крым, 15.12.2022
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T21:09
2022-12-15T21:09
2022-12-15T21:09
запорожская область
мелитополь
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сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от "самоубийственной авантюры". Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.В четверг главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил о необходимости захвата Мелитополя для ударов по сухопутному коридору в Крым, в том числе из американских РСЗО HIMARS.Он подчеркнул, что украинские войска сейчас скопили большие силы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, и назвал это сигналом для западных кураторов."Залужный дает сигнал, что готов упорно воевать до последнего украинца", — сказал Рогов.Он также допустил, что такими заявлениями украинский главком пытается показать себя в выгодном свете перед американской аудиторией, так как не исключено, что он является вероятным кандидатом на пост нового президента Украины.Ранее киевские власти распространили фейк о взрыве и многочисленных жертвах в Мелитополе, которые местные власти опровергли. Читайте также на РИА Новости Крым:В Мелитополе начали строить объезд взорванного моста Под Мелитополем взорван мост: изменится ли сухопутный маршрут в КрымТут пропаганда не работает: в Мелитополе сравнили жизнь при Украине и РФ
https://crimea.ria.ru/20221123/rossiyskie-voyska-unichtozhili-gruppu-diversantov-na-zaporozhe-1125513256.html
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запорожская область, мелитополь, украина, сво, новые регионы россии
В Запорожской области предостерегли Украину от наступления на Мелитополь
В Запорожской области ответили главкому Украины на заявление о захвате Мелитополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В Запорожской области есть все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск, поэтому киевским властям лучше отказаться от "самоубийственной авантюры". Так член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ответил на заявление главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного.
В четверг главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный в интервью журналу Economist заявил о необходимости захвата Мелитополя для ударов по сухопутному коридору в Крым, в том числе из американских РСЗО HIMARS.
"Все необходимые силы и средства для пресечения попыток наступления украинских войск у нашей армии есть. Поэтому советуем им даже не смотреть в сторону Мелитополя и отказаться, пока не поздно, от самоубийственной авантюры, тем более что Залужный точно не пойдет в атаку, а бросит на верную смерть простых украинцев", — сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что украинские войска сейчас скопили большие силы на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, и назвал это сигналом для западных кураторов.
"Залужный дает сигнал, что готов упорно воевать до последнего украинца", — сказал Рогов.
Он также допустил, что такими заявлениями украинский главком пытается показать себя в выгодном свете перед американской аудиторией, так как не исключено, что он является вероятным кандидатом на пост нового президента Украины.
Ранее киевские власти распространили фейк о взрыве и многочисленных жертвах
в Мелитополе, которые местные власти опровергли.
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