https://crimea.ria.ru/20221213/vzryv-i-zhertvy-v-shkole-melitopolya--ocherednoy-feyk-zayavili-vlasti-1125865150.html

Взрыв и жертвы в школе Мелитополя – очередной фейк, заявили власти

Взрыв и жертвы в школе Мелитополя – очередной фейк, заявили власти - РИА Новости Крым, 13.12.2022

Взрыв и жертвы в школе Мелитополя – очередной фейк, заявили власти

Сообщения о взрыве и многочисленных жертвах в Мелитополе – очередной фейк, который распространяется по указке киевского режима. Об этом заявил член главного... РИА Новости Крым, 13.12.2022

2022-12-13T20:25

2022-12-13T20:25

2022-12-13T20:27

мелитополь

запорожская область

новые регионы россии

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. Сообщения о взрыве и многочисленных жертвах в Мелитополе – очередной фейк, который распространяется по указке киевского режима. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Во вторник украинские СМИ сообщали о якобы прозвучавшем в центре города взрыве.Он указал, что эту информацию подтвердили и в ГУВД по Запорожской области.По мнению члена главного совета областной администрации, таким способом пособники киевского режима стараются хотя бы виртуально отработать реальные деньги. Рогов заверил, что посетил место "происшествия", пообщался с жильцами соседних домов и сотрудниками учебного заведения. В каждом из случаев получил ответ, что "все спокойно, никаких ЧП не было".Мелитопольцы же больше не обращают внимания на подобные фейки со стороны Украины, заверил РИА Новости Крым местный житель Владимир."Жители Мелитополя уже не реагируют на очередные фейки со стороны Украины, особенно, когда заявление делает экс-мэр города Федоров. Прекрасно понимаем, что он отрабатывает западную методичку. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились: заявленного взрыва и перестрелки в районе шахматной школы не было", – сказал мужчина.По словам Владимира, такие заявления со стороны украинского режима уже стали тенденцией."Это далеко не первый вброс: Киев уже "освобождал Энергодар", "захватывал Пологи и Васильевку" и так далее. К нему (Федорову - ред.) и раньше доверия не было, теперь же оно пропало вовсе. Как, собственно, и ко всему руководству Украины", - заключил местный житель.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУАксенов назвал фейком "наступление" ВСУ на южном направлении"Прощупывание и провокация": в ДНР оценили фейк о применении Bayraktar

https://crimea.ria.ru/20221213/v-melitopole-nachali-stroit-obezd-vzorvannogo-mosta-1125863898.html

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мелитополь

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мелитополь, запорожская область, новые регионы россии, украина, общество