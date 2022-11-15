https://crimea.ria.ru/20221115/khersonskie-vlasti-oprovergli-feyk-o-vzyatii-aleshek-boevikami-vsu-1125374582.html

Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ

Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2022

Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ

Населенный пункт Алешки, расположенный на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, находится под контролем российских военных. Сообщения о его взятии РИА Новости Крым, 15.11.2022

2022-11-15T12:33

2022-11-15T12:33

2022-11-15T12:33

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Населенный пункт Алешки, расположенный на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, находится под контролем российских военных. Сообщения о его взятии боевиками ВСУ не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации Херсонской области.В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона >>Ранее в Telegram-каналах ряда украинских политиков появились сообщения о взятии населенного пункта украинскими военными подразделениями.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.

https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине