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Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ - РИА Новости Крым, 15.11.2022
Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
Населенный пункт Алешки, расположенный на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, находится под контролем российских военных. Сообщения о его взятии РИА Новости Крым, 15.11.2022
2022-11-15T12:33
2022-11-15T12:33
2022-11-15T12:33
херсонская область
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Населенный пункт Алешки, расположенный на левом берегу Днепра в восьми километрах от Херсона, находится под контролем российских военных. Сообщения о его взятии боевиками ВСУ не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе администрации Херсонской области.В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона >>Ранее в Telegram-каналах ряда украинских политиков появились сообщения о взятии населенного пункта украинскими военными подразделениями.9 ноября глава Минобороны РФ Шойгу одобрил предложение командующего Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерала армии Сергея Суровикина отвести войска на левый берег Днепра и организовать оборону Херсонской области по барьерному рубежу реки. В ходе доклада министру Суровикин отметил, что реализация имеющихся у противника планов создания зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям. Переброска группировки ВС РФ на левый берег Днепра завершилась 11 ноября.
https://crimea.ria.ru/20221111/chto-budet-dalshe-posle-otvoda-voysk-iz-khersona--prognoz-eksperta-1125338023.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине
Херсонские власти опровергли фейк о взятии Алешек боевиками ВСУ
Администрация Херсонской области: Алешки находятся под контролем ВС России