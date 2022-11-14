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В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона
В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона - РИА Новости Крым, 14.11.2022
В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона
Отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T12:33
2022-11-14T12:33
крым
безопасность республики крым и севастополя
владимир константинов
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.Он отметил, что этими вопросами занимаются военные, но и власти республики, и жители Крыма "должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность".Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск."Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы &gt;&gt;По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.
https://crimea.ria.ru/20221112/rf-zapretila-ryadu-sudov-prokhod-cherez-kerchenskiy-proliv-zayavili-v-turtsii-1125343759.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, владимир константинов, специальная военная операция рф на украине
В Крыму призвали усилить меры безопасности после отхода ВС РФ из Херсона

Константинов: отход ВС РФ из Херсона заставляет пересмотреть меры безопасности в Крыму

12:33 14.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Отход российских войск из Херсона на левый берег Днепра заставляет пересмотреть меры безопасности жителей Крыма и объектов критической инфраструктуры на полуострове, заявил председатель парламента республики Владимир Константинов.
"Для нас отход из Херсона имеет и то последствие, что фронт приблизился к Крыму. Это заставляет нас еще раз пересмотреть перечень тех мер, которые необходимо принять для обеспечения безопасности наших граждан и объектов критической инфраструктуры", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этими вопросами занимаются военные, но и власти республики, и жители Крыма "должны быть готовы оказать им всю необходимую помощь и сами проявлять максимальную бдительность".
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Командующий Объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу предложил организовать оборону на Херсонском направлении по левому берегу Днепра. Шойгу согласился с этим предложением и дал команду к отводу войск.
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По данным Минобороны, на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, около 5 тысяч единиц вооружения и техники. В ведомстве подчеркнули, что в результате эффективного управления и слаженных действий российских подразделений ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено, все военнослужащие переправлены на левый берег Днепра.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ранее заявила, что решение отвести войска из Херсона "не было легким ни для кого", но этот отвод был необходим для сохранения жизни российских военнослужащих и защиты Крыма.
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