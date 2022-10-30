https://crimea.ria.ru/20221030/bespilotnyy-terror-sevastopolya-ekspert-otsenil-ugrozy-1125163337.html

"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы - РИА Новости Крым, 30.10.2022

"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

Массированная атака Севастополя беспилотниками с воздуха и моря обернулась "демонстрацией на практике эффективности российских систем ПВО". Об этом в... РИА Новости Крым, 30.10.2022

2022-10-30T17:13

2022-10-30T17:13

2022-10-30T17:20

мнения

севастополь

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированная атака Севастополя беспилотниками с воздуха и моря обернулась "демонстрацией на практике эффективности российских систем ПВО". Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании. По словам Сивкова, использованные противником в террористической атаке беспилотники – аппараты высокого уровня, принятые на вооружение развитых стран мира. Причем особенно опасны морские дроны, пытавшиеся прорваться одновременно с поддержкой с воздуха."Одновременно с атакой девяти беспилотников в воздухе была атака семи единиц подводных диверсионных беспилотных аппаратов – это очень тяжелая цель для поиска и уничтожения. Они практически не шумят, по шумам их выявить невозможно. Вывести их из строя путем взрыва в акватории различных глубинных бомб за счет гидродинамического удара, как это возможно в случае подводных диверсантов, тут эффекта не имеет, потому что это беспилотный объект. Решить задачу уничтожения их очень сложно", – сказал Сивков. Тем не менее все семь морских беспилотников были уничтожены: четыре – на подходе к бухте, три – в бухте, добавил он, что является "демонстрацией на практике эффективности российских систем противовоздушной обороны", отметил он.По целям в Севастополе отработали наземные зенитные и корабельные ракетные комплексы. На кораблях это "Панцирь М" – морская версия знаменитого "Панцирь С", которая решает подобные задачи, отметил он.По словам Сивкова, подобные беспилотные аппараты могут быть сброшены как с самолетов, находящихся в нейтральных водах – где их не могут сбить ВКС РФ, так и с подводной лодки – "болгарской, румынской или еще какой-нибудь", и с корабля, "в том числе маскирующегося под гражданское судно, с танкера, который возит зерно". "Способов полным-полно, его достаточно сбросить – и он пошел по программе", – отметил Сивков. По мнению эксперта, в ходе атак противник изучает ответную реакцию и будет пытаться осуществлять новые с учетом результатов своих исследований."Но ведь и мы тоже изучаем и осваиваем", – заметил Сивков. Норфолк – главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в городе Норфолк (штат Виргиния), в юго-восточной части бухты Хэмптон-Родс при выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан.

https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html

https://crimea.ria.ru/20221026/vmf-rf-poluchit-noveyshie-kompleksy-pvo-pantsir-me-1125088354.html

https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html

севастополь

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2022

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, севастополь, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя