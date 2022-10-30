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"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы - РИА Новости Крым, 30.10.2022
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"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы - РИА Новости Крым, 30.10.2022
"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы
Массированная атака Севастополя беспилотниками с воздуха и моря обернулась "демонстрацией на практике эффективности российских систем ПВО". Об этом в... РИА Новости Крым, 30.10.2022
2022-10-30T17:13
2022-10-30T17:20
мнения
севастополь
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированная атака Севастополя беспилотниками с воздуха и моря обернулась "демонстрацией на практике эффективности российских систем ПВО". Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании. По словам Сивкова, использованные противником в террористической атаке беспилотники – аппараты высокого уровня, принятые на вооружение развитых стран мира. Причем особенно опасны морские дроны, пытавшиеся прорваться одновременно с поддержкой с воздуха."Одновременно с атакой девяти беспилотников в воздухе была атака семи единиц подводных диверсионных беспилотных аппаратов – это очень тяжелая цель для поиска и уничтожения. Они практически не шумят, по шумам их выявить невозможно. Вывести их из строя путем взрыва в акватории различных глубинных бомб за счет гидродинамического удара, как это возможно в случае подводных диверсантов, тут эффекта не имеет, потому что это беспилотный объект. Решить задачу уничтожения их очень сложно", – сказал Сивков. Тем не менее все семь морских беспилотников были уничтожены: четыре – на подходе к бухте, три – в бухте, добавил он, что является "демонстрацией на практике эффективности российских систем противовоздушной обороны", отметил он.По целям в Севастополе отработали наземные зенитные и корабельные ракетные комплексы. На кораблях это "Панцирь М" – морская версия знаменитого "Панцирь С", которая решает подобные задачи, отметил он.По словам Сивкова, подобные беспилотные аппараты могут быть сброшены как с самолетов, находящихся в нейтральных водах – где их не могут сбить ВКС РФ, так и с подводной лодки – "болгарской, румынской или еще какой-нибудь", и с корабля, "в том числе маскирующегося под гражданское судно, с танкера, который возит зерно". "Способов полным-полно, его достаточно сбросить – и он пошел по программе", – отметил Сивков. По мнению эксперта, в ходе атак противник изучает ответную реакцию и будет пытаться осуществлять новые с учетом результатов своих исследований."Но ведь и мы тоже изучаем и осваиваем", – заметил Сивков. Норфолк – главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в городе Норфолк (штат Виргиния), в юго-восточной части бухты Хэмптон-Родс при выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан.
https://crimea.ria.ru/20221030/atakovavshie-sevastopol-bespilotniki-zapustili-v-zernovom-koridore--mo-1125163376.html
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https://crimea.ria.ru/20221029/raskryty-podrobnosti-utrenney-ataki-ukrainskikh-bpla-na-sevastopol-1125148895.html
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Анна Петрова
Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
мнения, севастополь, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя
"Беспилотный террор" Севастополя: эксперт оценил угрозы

Военный эксперт спроецировал атаку боевыми дронами Севастополя на Норфолк, оценив ПВО РФ

17:13 30.10.2022 (обновлено: 17:20 30.10.2022)
 
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Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Массированная атака Севастополя беспилотниками с воздуха и моря обернулась "демонстрацией на практике эффективности российских систем ПВО". Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил доктор военных наук, зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.
29 октября Киев при поддержке западных партнеров совершил атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе с помощью БПЛА. Нападение на акваторию длилось на протяжении нескольких часов с 4-20 утра. Позже в Минобороны РФ сообщили, что к атаке в Севастополе 29 октября причастны ВМС Великобритании.
Михайловская береговая батарея в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
16:23
Атаковавшие Севастополь беспилотники запустили в "зерновом коридоре" – МО
По словам Сивкова, использованные противником в террористической атаке беспилотники – аппараты высокого уровня, принятые на вооружение развитых стран мира. Причем особенно опасны морские дроны, пытавшиеся прорваться одновременно с поддержкой с воздуха.
"Одновременно с атакой девяти беспилотников в воздухе была атака семи единиц подводных диверсионных беспилотных аппаратов – это очень тяжелая цель для поиска и уничтожения. Они практически не шумят, по шумам их выявить невозможно. Вывести их из строя путем взрыва в акватории различных глубинных бомб за счет гидродинамического удара, как это возможно в случае подводных диверсантов, тут эффекта не имеет, потому что это беспилотный объект. Решить задачу уничтожения их очень сложно", – сказал Сивков.
Тем не менее все семь морских беспилотников были уничтожены: четыре – на подходе к бухте, три – в бухте, добавил он, что является "демонстрацией на практике эффективности российских систем противовоздушной обороны", отметил он.

"В части борьбы с подводными диверсионными силами и средствами оборона нашей базы в Севастополе великолепная. Если бы такая атака произошла на Норфолк или любую другую базу НАТО, эти все семь (беспилотников – ред.) прошли бы туда и все бы взорвали. Потому что у них нет таких систем контроля, как есть у нас. Единственная страна в мире, обладающая средствами ПВО, которые способны надежно уничтожать беспилотники, это Россия", – уверен эксперт.

По целям в Севастополе отработали наземные зенитные и корабельные ракетные комплексы. На кораблях это "Панцирь М" – морская версия знаменитого "Панцирь С", которая решает подобные задачи, отметил он.
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) Панцирь-МЕ - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 10:03
ВМФ РФ получит новейшие комплексы ПВО "Панцирь-МЕ"
По словам Сивкова, подобные беспилотные аппараты могут быть сброшены как с самолетов, находящихся в нейтральных водах – где их не могут сбить ВКС РФ, так и с подводной лодки – "болгарской, румынской или еще какой-нибудь", и с корабля, "в том числе маскирующегося под гражданское судно, с танкера, который возит зерно".
"Способов полным-полно, его достаточно сбросить – и он пошел по программе", – отметил Сивков.
По мнению эксперта, в ходе атак противник изучает ответную реакцию и будет пытаться осуществлять новые с учетом результатов своих исследований.
"Но ведь и мы тоже изучаем и осваиваем", – заметил Сивков.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 10:19
Раскрыты подробности утренней атаки украинских БПЛА на Севастополь
Норфолк – главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США в городе Норфолк (штат Виргиния), в юго-восточной части бухты Хэмптон-Родс при выходе из Чесапикского залива в Атлантический океан.
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