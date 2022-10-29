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К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022
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К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны
К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022
К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны
Представители военно-морских сил Великобритании готовили украинских военнослужащих к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе,... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T14:08
2022-10-29T14:11
министерство обороны рф
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Представители военно-морских сил Великобритании готовили украинских военнослужащих к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны России. Ранее в МО РФ сообщили, что утром 29 октября киевский режим осуществил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Всего в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены, незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
https://crimea.ria.ru/20221029/amerikanskiy-bespilotnik-letaet-u-beregov-kryma-1125149246.html
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министерство обороны рф, севастополь, великобритания
К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны

МО РФ: британские специалисты подготовили украинских военных к теракту в Севастополе

14:08 29.10.2022 (обновлено: 14:11 29.10.2022)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Представители военно-морских сил Великобритании готовили украинских военнослужащих к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны России.
Ранее в МО РФ сообщили, что утром 29 октября киевский режим осуществил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Всего в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены, незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.
"Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - говорится в сообщении Минобороны.
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
10:35
Американский беспилотник летает у берегов Крыма
Министерство обороны РФСевастопольВеликобритания
 
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14:08К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны
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13:33Киевский режим атаковал корабли Черноморского флота в Севастополе – МО РФ
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