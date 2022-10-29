https://crimea.ria.ru/20221029/k-atake-bpla-v-sevastopole-prichastny-britanskie-voennye--minoborony-1125152309.html

К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны

К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны - РИА Новости Крым, 29.10.2022

К атаке БПЛА в Севастополе причастны британские военные – Минобороны

Представители военно-морских сил Великобритании готовили украинских военнослужащих к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе,... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T14:08

2022-10-29T14:08

2022-10-29T14:11

министерство обороны рф

севастополь

великобритания

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Представители военно-морских сил Великобритании готовили украинских военнослужащих к террористической атаке на корабли Черноморского флота в Севастополе, заявили в Минобороны России. Ранее в МО РФ сообщили, что утром 29 октября киевский режим осуществил террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Всего в атаке были задействованы девять БПЛА и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все воздушные цели были уничтожены, незначительное повреждение получили морской тральщик "Иван Голубец", а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

https://crimea.ria.ru/20221029/amerikanskiy-bespilotnik-letaet-u-beregov-kryma-1125149246.html

севастополь

великобритания

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, севастополь, великобритания