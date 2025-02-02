https://crimea.ria.ru/20250202/kholodnyy-front-s-volnami-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-1143792251.html

Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму

Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму

В воскресенье в Крыму погоду будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта с волнами. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-02T00:01

2025-02-02T00:01

2025-02-01T19:38

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/11/1142675752_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f5f6876f7eb85ead2c608a79f8700410.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта с волнами. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр