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Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму
Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму
В воскресенье в Крыму погоду будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта с волнами. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-02T00:01
2025-02-02T00:01
2025-02-01T19:38
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта с волнами. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Холодный фронт с волнами: чего ждать от погоды в Крыму
Погода в Крыму 2 февраля
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погоду будет определять зона малоподвижного атмосферного холодного фронта с волнами. Небо затянет облаками, местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в степных и предгорных районах вероятен туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный, западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +8, в горах -1…-3; днем +6…+11, в горах 0…+5градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +7…+9 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, днем временами дождь. Ночью от +1 до +5, днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов.
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