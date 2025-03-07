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Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта

Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта

7 и 8 марта на территории Музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе будет работать астрономический телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T21:41

2025-03-07T21:41

2025-03-07T21:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. 7 и 8 марта на территории Музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе будет работать астрономический телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса.В объективе телескопа можно увидеть знаменитые лунные кратеры – Тихо диаметром 85 километров и массивный Коперник. А также понаблюдать за Юпитером и его четырьмя спутниками. Все желающие также смогут понаблюдать, как выглядит туманность Ориона – объект притяжения многих астрономов-любителей, добавили в музейно-храмовом комплексе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеОбъекты культурного наследия России представят в цифреВ музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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