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Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта
Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта
7 и 8 марта на территории Музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе будет работать астрономический телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T21:41
2025-03-07T21:41
2025-03-07T21:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. 7 и 8 марта на территории Музейно-храмового комплекса Новый Херсонес в Севастополе будет работать астрономический телескоп. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса.В объективе телескопа можно увидеть знаменитые лунные кратеры – Тихо диаметром 85 километров и массивный Коперник. А также понаблюдать за Юпитером и его четырьмя спутниками. Все желающие также смогут понаблюдать, как выглядит туманность Ориона – объект притяжения многих астрономов-любителей, добавили в музейно-храмовом комплексе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеОбъекты культурного наследия России представят в цифреВ музее "Херсонес Таврический" оценили риски от новых санкций Зеленского
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Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта
В Новом Херсонесе 8 марта через телескоп можно посмотреть на туманность Ориона и Юпитер