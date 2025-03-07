https://crimea.ria.ru/20250307/ugrozy-trampa-i-ataka-bespilotnikov-na-krym-glavnoe-za-den-1144746518.html

Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день

Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день

Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Над Крымом и двумя... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T22:43

2025-03-07T22:43

2025-03-07T20:57

главное за день

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Над Крымом и двумя морями за ночь сбили около 30 беспилотников. В Кремле предупредили об ответных мерах на милитаризацию Европы. МИД РФ выступил с заявлением по поводу обострения в Сирии. В США задержали террориста, причастного к теракту в "Крокус Сити Холле". СК объявил в розыск полковника ВСУ за обстрел пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы Трампа по новым санкциямПрезидент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез рассматривает возможность введения масштабных санкций против России", поскольку Вооруженные силы РФ "абсолютно разносят" украинские войска на поле боя. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Американский лидер уточнил, что ограничения могут затронуть банковский сектор и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.Атака беспилотников на КрымДежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России. Из них 14 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря, три – над Азовским морем.Заявление Кремля по поводу милитаризации ЕвропыМосква может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что она нацелена в основном против Российской Федерации. Песков отметил, что "это потенциально может быть темой для глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности".Заявление МИД РФ о ситуации в СирииМИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития.В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".Задержание причастного к теракту в "Крокусе" террористаПредполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", заявили в Минюсте США.Он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал.Полковник ВСУ объявлен в розыск за приказ атаковать пляж в УчкуевкеСледственный комитет России предъявил обвинение и объявил в международный розыск командира 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара" полковника Ростислава Карпушу, который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года.

https://crimea.ria.ru/20250307/tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-rossii-i-ukraine-1144746329.html

https://crimea.ria.ru/20250307/v-kremle-sdelali-zayavlenie-po-yadernym-arsenalam-evropy-1144735507.html

https://crimea.ria.ru/20250307/zemletryasenie-v-krasnodarskom-krae---podrobnosti-ot-mchs-1144731683.html

https://crimea.ria.ru/20250307/vs-rf-kontroliruyut-vse-ostrova-i-deltu-dnepra---saldo-1144721443.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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главное за день