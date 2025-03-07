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Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день
Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день
Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Над Крымом и двумя... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T22:43
2025-03-07T20:57
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Над Крымом и двумя морями за ночь сбили около 30 беспилотников. В Кремле предупредили об ответных мерах на милитаризацию Европы. МИД РФ выступил с заявлением по поводу обострения в Сирии. В США задержали террориста, причастного к теракту в "Крокус Сити Холле". СК объявил в розыск полковника ВСУ за обстрел пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Угрозы Трампа по новым санкциямПрезидент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез рассматривает возможность введения масштабных санкций против России", поскольку Вооруженные силы РФ "абсолютно разносят" украинские войска на поле боя. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Американский лидер уточнил, что ограничения могут затронуть банковский сектор и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.Атака беспилотников на КрымДежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России. Из них 14 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря, три – над Азовским морем.Заявление Кремля по поводу милитаризации ЕвропыМосква может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что она нацелена в основном против Российской Федерации. Песков отметил, что "это потенциально может быть темой для глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности".Заявление МИД РФ о ситуации в СирииМИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития.В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".Задержание причастного к теракту в "Крокусе" террористаПредполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", заявили в Минюсте США.Он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал.Полковник ВСУ объявлен в розыск за приказ атаковать пляж в УчкуевкеСледственный комитет России предъявил обвинение и объявил в международный розыск командира 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара" полковника Ростислава Карпушу, который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года.
https://crimea.ria.ru/20250307/tramp-sdelal-gromkoe-zayavlenie-o-rossii-i-ukraine-1144746329.html
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главное за день
Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день

Санкционные угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым – главное за день

22:43 07.03.2025
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон)
Президент Дональд Трамп выступает в зале Рузвельта Белого дома во вторник, 21 января 2025 года, в Вашингтоне. (AP Photo/Джулия Демари Нихинсон) - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп оценил успехи российской армии на фронтах специальной военной операции и пригрозил Москве новыми санкциями. Над Крымом и двумя морями за ночь сбили около 30 беспилотников. В Кремле предупредили об ответных мерах на милитаризацию Европы. МИД РФ выступил с заявлением по поводу обострения в Сирии. В США задержали террориста, причастного к теракту в "Крокус Сити Холле". СК объявил в розыск полковника ВСУ за обстрел пляжа в Севастополе ракетами ATACMS.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Угрозы Трампа по новым санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что "всерьез рассматривает возможность введения масштабных санкций против России", поскольку Вооруженные силы РФ "абсолютно разносят" украинские войска на поле боя. По его словам, санкции будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня. Американский лидер уточнил, что ограничения могут затронуть банковский сектор и призвал Москву и Киев немедленно начать переговоры о мире.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
20:43
Трамп сделал громкое заявление о России и Украине

Атака беспилотников на Крым

Дежурные средства ПВО в ночь на пятницу перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников над регионами России. Из них 14 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 12 – над акваторией Черного моря, три – над Азовским морем.

Заявление Кремля по поводу милитаризации Европы

Москва может принять меры в случае милитаризации Европейского союза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что она нацелена в основном против Российской Федерации. Песков отметил, что "это потенциально может быть темой для глубокой обеспокоенности и для того, что возникнет необходимость принятия соответствующих ответных мер для обеспечения нашей безопасности".
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
13:37
В Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам Европы

Заявление МИД РФ о ситуации в Сирии

МИД России выступил с заявлением по поводу обострения ситуации в Сирии. Дипведомство призывало сирийских лидеров, которые способны оказать влияние на дальнейшее развитие ситуации в стране, сделать все возможное для скорейшего прекращения кровопролития.
В министерстве подчеркнули, что Россия продолжает придерживаться "принципиальной позиции в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики".
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
11:43
Землетрясение в Краснодарском крае - подробности от МЧС

Задержание причастного к теракту в "Крокусе" террориста

Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула Мохаммаде Шарифулле, задержанный американскими силовиками, признался, что инструктировал нескольких исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле", заявили в Минюсте США.
Он делился инструкциями о том, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал.
Военнослужащие ВС РФ на берегу реки Днепр в районе Новой Каховки Херсонской области. - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
07:09
ВС РФ контролируют все острова и дельту Днепра - Сальдо

Полковник ВСУ объявлен в розыск за приказ атаковать пляж в Учкуевке

Следственный комитет России предъявил обвинение и объявил в международный розыск командира 19-й ракетной бригады ВСУ "Святая Варвара" полковника Ростислава Карпушу, который отдал приказ о ракетном ударе по пляжу в Севастополе летом прошлого года.
 
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23:19Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников
23:16Пожар и эвакуация жителей - ВСУ атаковали Брянскую область
22:43Угрозы Трампа и атака беспилотников на Крым: главное за день
22:20Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи
22:06Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД
21:41Юпитер и лунные кратеры покажут в Новом Херсонесе 8 марта
21:28В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной
21:11Крымский мост: в пробке стоит 320 машин
20:52Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта
20:43Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
20:41Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные
20:25Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ
20:18Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов
19:55Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе"
19:39Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии
19:16Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
19:01В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
18:54Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление
18:31В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
18:13Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп
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