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Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи
Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи
Прогнозы на раннее пробуждение клещей в Крыму отменяются из-за похолодания в феврале. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T22:20
2025-03-07T22:20
крым
роспотребнадзор
наталья пеньковская
клещи
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крымская погода
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Прогнозы на раннее пробуждение клещей в Крыму отменяются из-за похолодания в феврале. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская."С учетом теплой зимы мы, действительно, ожидали ранней активности клещей и подъема клещевых инфекций. Очень холодные последние недели (февраля – ред.) на нашем полуострове сыграли свою роль, и теперь пик активности клещей мы ожидаем в те же периоды, как в прошлые годы", – сказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".Она уточнила, что традиционные пики активности для Крыма приходятся на май, а также на конец августа и начало сентября. При этом на полуострове обычно факты присасывания клещей отмечаются и вне пиковых периодов.Ранее Пеньковская не исключала возможной ранней активизации всех видов клещей в Крыму из-за теплой погоды в декабре и январе. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму теплая зима не дает спать клещам: сколько укусов зарегистрированоГрачи прилетели, медведи гуляют: весна в России наступит раньше срокаВ Крыму клещи заразили 66 человек с начала года
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РИА Новости Крым
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крым, роспотребнадзор, наталья пеньковская, клещи, новости крыма, крымская погода, здравоохранение в крыму и севастополе
Теплый январь и холодный февраль в Крыму – когда проснутся клещи

В Крыму холодный февраль отменил раннее пробуждение клещей – Роспотребнадзор

22:20 07.03.2025
 
© © Fotolia/ Michael TieckКлещ в лесу. Архивное фото
Клещ в лесу. Архивное фото
© © Fotolia/ Michael Tieck
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Прогнозы на раннее пробуждение клещей в Крыму отменяются из-за похолодания в феврале. Об этом сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"С учетом теплой зимы мы, действительно, ожидали ранней активности клещей и подъема клещевых инфекций. Очень холодные последние недели (февраля – ред.) на нашем полуострове сыграли свою роль, и теперь пик активности клещей мы ожидаем в те же периоды, как в прошлые годы", – сказала Пеньковская в рамках прямого эфира, который транслировался в официальной группе правительства Крыма в социальной сети "Вконтакте".
Она уточнила, что традиционные пики активности для Крыма приходятся на май, а также на конец августа и начало сентября. При этом на полуострове обычно факты присасывания клещей отмечаются и вне пиковых периодов.

"Сейчас регистрируем в месяц от 7 до 10 лиц, пострадавших от присасывания клещей. Нужно понимать, что иммунизация может быть только от клещевого энцефалита, но есть и другие клещевые инфекции. Поэтому нужно помнить о репеллентах, об использовании светлой одежды и взаимных осмотрах. Если есть садовые и дачные участки – они тоже должны подлежать акарицидной обработке", – подчеркнула руководитель управления.

Ранее Пеньковская не исключала возможной ранней активизации всех видов клещей в Крыму из-за теплой погоды в декабре и январе.
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КрымРоспотребнадзорНаталья ПеньковскаяклещиНовости КрымаКрымская погодаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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