https://crimea.ria.ru/20250307/krymskiy-most-v-probke-stoit-320-mashin-1144746961.html

Крымский мост: в пробке стоит 320 машин

Крымский мост: в пробке стоит 320 машин - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Крымский мост: в пробке стоит 320 машин

К ночи 7 марта очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T21:11

2025-03-07T21:11

2025-03-07T21:11

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. К ночи 7 марта очередь перед досмотровыми пунктами у Крымского моста со стороны Тамани продолжает увеличиваться. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Выезд из Крыма остается свободным. Автомобильный затор начал формироваться в 10 утра. Тогда перед досмотровыми комплексами со стороны Кубани стояли 33 авто. Спустя час очередь выросла вдвое, а к полудню составила 145 машин. В 17:00 на въезде в Крым ожидали досмотра 220 машин. К 19:00 в пробке стояли 255 авто.В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении "желтого" уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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