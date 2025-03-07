Рейтинг@Mail.ru
В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250307/v-poselke-v-krymu-dve-ulitsy-nazvali-v-chest-geroin-velikoy-otechestvennoy-1144744588.html
В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной
В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 07.03.2025
В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной
В канун Международного женского дня в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма две улицы были названы в честь героинь Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T21:28
2025-03-07T21:28
крым
симферополь
80 лет победы
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
общество
история
симферопольский район
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128618004_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_2cb12890834d0de32752cc9408eb1d57.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В канун Международного женского дня в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма две улицы были названы в честь героинь Великой Отечественной войны Нурзаде Ашировой и Хатидже Ислямовой. Решение принято на заседании поселкового совета, сообщает местная администрация.Кроме того, две улицы в Молодежном названы в честь Героя Советского Союза Абраима Решидова и героя Великой Отечественной Амета Бекирова, а еще одна улица получила название 80 лет Победы.Глава администрации Молодежненского сельского поселения Владимир Иванов сообщил, что решению сессии предшествовала работа инициативной группы поселка Молодежное во главе с имамом Ибраимом Алидиновым.Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.Нурзаде Аширова была призвана в Красную армию в июне 1941 года в Крыму. Участвовала в обороне Севастополя, принимала участие в сражениях в составе Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. Участвовала в освобождении Днепропетровска, Кривого Рога, Нового Буга. Аширова оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам.Хатидже Ислямова – уроженка Симферополя. Участвовала в обороне Севастополя, выносила из-под огня и лечила раненых солдат, ходила в разведку, получала ранения. Была награждена орденами Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, медалями "За отвагу" и "За оборону Севастополя", памятной медалью в честь 150-летия со дня рождения Даши Севастопольской. В мирное время работала акушеркой, за сорок лет приняла сотни новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
крым
симферополь
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/09/1128618004_83:0:1199:837_1920x0_80_0_0_4dbe42650d3d4f47c11a9e8f0900d9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, история, симферопольский район, новости крыма
В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной

В Молодежном под Симферополем назвали улицы в честь героинь войны Ашировой и Ислямовой

21:28 07.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГеоргиевская лента
Георгиевская лента
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В канун Международного женского дня в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма две улицы были названы в честь героинь Великой Отечественной войны Нурзаде Ашировой и Хатидже Ислямовой. Решение принято на заседании поселкового совета, сообщает местная администрация.
"Теперь в районе массива Молодежное 3 появится улица участницы обороны Севастополя, освобождения Украины, Праги и Вены Нурзаде Ашировой, а в районе массива Молодежное 5 появилась улица знаменитой "Катюши", участницы обороны Севастополя Хатидже Ислямовой", - говорится в сообщении.
Кроме того, две улицы в Молодежном названы в честь Героя Советского Союза Абраима Решидова и героя Великой Отечественной Амета Бекирова, а еще одна улица получила название 80 лет Победы.
Глава администрации Молодежненского сельского поселения Владимир Иванов сообщил, что решению сессии предшествовала работа инициативной группы поселка Молодежное во главе с имамом Ибраимом Алидиновым.
Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.
Нурзаде Аширова была призвана в Красную армию в июне 1941 года в Крыму. Участвовала в обороне Севастополя, принимала участие в сражениях в составе Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. Участвовала в освобождении Днепропетровска, Кривого Рога, Нового Буга. Аширова оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам.
Хатидже Ислямова – уроженка Симферополя. Участвовала в обороне Севастополя, выносила из-под огня и лечила раненых солдат, ходила в разведку, получала ранения. Была награждена орденами Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, медалями "За отвагу" и "За оборону Севастополя", памятной медалью в честь 150-летия со дня рождения Даши Севастопольской. В мирное время работала акушеркой, за сорок лет приняла сотни новорожденных.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублей
В Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов
 
КрымСимферополь80 лет ПобедыВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеОбществоИсторияСимферопольский районНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:28В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной
21:11Крымский мост: в пробке стоит 320 машин
20:52Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта
20:43Трамп сделал громкое заявление о России и Украине
20:41Апрельское тепло: погода в Крыму на выходные
20:25Приказал бить ATACMS по Учкуевке: СК объявил в розыск полковника ВСУ
20:18Инвестиции в основной капитал Севастополя превысили 100 миллиардов
19:55Задержанный в США террорист причастен к теракту в "Крокусе"
19:39Что будут обсуждать делегации США и Украины в Саудовской Аравии
19:16Крымский мост сейчас: ситуация с пробками к вечеру пятницы
19:01В Самарской области обрушились трибуны цирка – пострадали дети
18:54Обострение в Сирии: МИД России сделал заявление
18:31В Венесуэле открылась выставка к 80-летию Ялтинской конференции
18:13Россия "разносит" ВСУ на поле боя – Трамп
18:00В Керчи приведут в порядок грунтовые дороги на 400 улицах - список
17:49Пожар возле цирка в центре Симферополя – что известно
17:40Семибалльные пробки сковали центр Симферополя
17:23Погибли два молодых парня: стала известна причина ДТП под Судаком
17:11Очередь на Крымском мосту продолжает расти
17:03Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве
Лента новостейМолния