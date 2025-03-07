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В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной

В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной - РИА Новости Крым, 07.03.2025

В поселке в Крыму две улицы назвали в честь героинь Великой Отечественной

В канун Международного женского дня в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма две улицы были названы в честь героинь Великой Отечественной войны... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T21:28

2025-03-07T21:28

2025-03-07T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. В канун Международного женского дня в поселке Молодежное Симферопольского района Крыма две улицы были названы в честь героинь Великой Отечественной войны Нурзаде Ашировой и Хатидже Ислямовой. Решение принято на заседании поселкового совета, сообщает местная администрация.Кроме того, две улицы в Молодежном названы в честь Героя Советского Союза Абраима Решидова и героя Великой Отечественной Амета Бекирова, а еще одна улица получила название 80 лет Победы.Глава администрации Молодежненского сельского поселения Владимир Иванов сообщил, что решению сессии предшествовала работа инициативной группы поселка Молодежное во главе с имамом Ибраимом Алидиновым.Ранее министр культуры Крыма Татьяна Манежина сообщила, что в республике к 80-летию Победы учреждения культуры запланировали более 60 мероприятий.Нурзаде Аширова была призвана в Красную армию в июне 1941 года в Крыму. Участвовала в обороне Севастополя, принимала участие в сражениях в составе Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов. Участвовала в освобождении Днепропетровска, Кривого Рога, Нового Буга. Аширова оказывала медицинскую помощь раненым бойцам и офицерам.Хатидже Ислямова – уроженка Симферополя. Участвовала в обороне Севастополя, выносила из-под огня и лечила раненых солдат, ходила в разведку, получала ранения. Была награждена орденами Отечественной войны и Богдана Хмельницкого, медалями "За отвагу" и "За оборону Севастополя", памятной медалью в честь 150-летия со дня рождения Даши Севастопольской. В мирное время работала акушеркой, за сорок лет приняла сотни новорожденных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"Ветераны Крыма получат дополнительно по сто тысяч рублейВ Никитском саду пройдет "Салют Победы" из рекордного числа тюльпанов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, 80 лет победы, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, общество, история, симферопольский район, новости крыма