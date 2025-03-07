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Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников
Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников
Вечером 7 марта украинские боевики попытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T23:19
2025-03-07T23:19
2025-03-07T23:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вечером 7 марта украинские боевики попытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.Отмечается, что БПЛА сбили над Азовским морем и регионами России в пеиод с 20:15 до 22:45.Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате атаки на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители. В Стародубе ранена женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, азовское море, краснодарский край, брянская область, ростовская область, белгородская область, курская область, новости, министерство обороны рф, безопасность
Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников
Над Азовским морем и пятью регионами России уничтожили 43 беспилотника
23:19 07.03.2025 (обновлено: 23:25 07.03.2025)