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Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников

Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Над Азовским морем и Кубанью сбили 27 беспилотников

Вечером 7 марта украинские боевики попытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T23:19

2025-03-07T23:19

2025-03-07T23:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Вечером 7 марта украинские боевики попытались атаковать пять регионов России с воздуха. Силы противовоздушной обороны отразили удары 43 беспилотников, сообщили в Минобороны.Отмечается, что БПЛА сбили над Азовским морем и регионами России в пеиод с 20:15 до 22:45.Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что в результате атаки на территории одного из перерабатывающих предприятий загорелось производственное помещение. Для обеспечения безопасности, из ближайших домов эвакуированы жители. В Стародубе ранена женщина.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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брянская область

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курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, азовское море, краснодарский край, брянская область, ростовская область, белгородская область, курская область, новости, министерство обороны рф, безопасность