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История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 08.03.2025
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем. Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T08:12
2025-03-08T08:12
2025-03-08T08:12
инфографика
8 марта
праздники и памятные даты
общество
история
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8 марта – праздник, который ассоциируется у нас с весной, радостью и счастьем. Но изначально его суть была совсем другой. В этот день в 1857 в Нью-Йорке состоялся "марш пустых кастрюль". Его организовали женщины, трудящиеся в текстильной промышленности. Таким образом они хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступить за равноправие. Именно этому дню впоследствии дадут название "женский".Больше интересных фактов – в инфографике РИА Новости Крым.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250307/tseny-rastut-k-prazdniku-skolko-stoit-buket-na-8-marta-v-krymu-1144732378.html
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8 марта, праздники и памятные даты, общество, история
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым
История праздника 8 марта в инфографике РИА Новости Крым