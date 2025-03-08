https://crimea.ria.ru/20250308/chto-s-zapasami-vody-v-krymu-po-itogam-fevralya-1144730774.html

Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля

Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля - РИА Новости Крым, 08.03.2025

Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля

В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не... РИА Новости Крым, 08.03.2025

2025-03-08T07:11

2025-03-08T07:11

2025-03-08T07:11

новости

анатолий копачевский

илья николенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, по итогам февраля и первой недели марта запас всех водохранилищ естественного стока в Крыму составляет порядка 126 метров кубических.Причем на этот раз за февраль объем наполнения водохранилищ Крыма впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился – потери составили 2 млн кубов, добавил Николенко."В 2024 году он увеличился на 6 млн, в 2023-м - на 12 млн, в 2022-м – на 30 млн. И в маловодном периоде, в 2021 году, на 10 млн. То есть мы видим волну от меньшего к большему и как сейчас переходим к отрицательным показателям", – сказал эксперт.Как уточнил Копачевский, за февраль в Аянское водохранилище поступило 422 тысячи кубометров воды, что в три раза меньше среднемноголетнего значения. В Симферопольское водохранилище за этот период пришло 1,26 млн кубов, что в 5 раз меньше среднего. А в Партизанское – 391 тысяча кубов при среднемноголетнем 4 800, то есть приток оказался меньше в 10 раз.Таким образом, несмотря на то, что в минувшем феврале "держалась хорошая для зимы именно прохладная погода и были осадки", это не позволило накопить достаточные объемы воды, резюмировали эксперты.Но это не значит, что мы не увидим паводка, когда установится теплая погода, заметил Копачевский.Тем не менее тот факт, что первые два месяца года были достаточно сухие и с меньшими притоками, чем среднемноголетние, "подтверждает прогнозы о том, что ближайшие несколько лет будут засушливыми и надо готовиться", подытожили эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

симферопольское водохранилище

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, анатолий копачевский, илья николенко, вода в крыму, симферопольское водохранилище, водохранилища крыма, крым, новости крыма