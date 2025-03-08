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Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля - РИА Новости Крым, 08.03.2025
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Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля
Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля - РИА Новости Крым, 08.03.2025
Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля
В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не... РИА Новости Крым, 08.03.2025
2025-03-08T07:11
2025-03-08T07:11
новости
анатолий копачевский
илья николенко
вода в крыму
симферопольское водохранилище
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радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.По словам Николенко, по итогам февраля и первой недели марта запас всех водохранилищ естественного стока в Крыму составляет порядка 126 метров кубических.Причем на этот раз за февраль объем наполнения водохранилищ Крыма впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился – потери составили 2 млн кубов, добавил Николенко."В 2024 году он увеличился на 6 млн, в 2023-м - на 12 млн, в 2022-м – на 30 млн. И в маловодном периоде, в 2021 году, на 10 млн. То есть мы видим волну от меньшего к большему и как сейчас переходим к отрицательным показателям", – сказал эксперт.Как уточнил Копачевский, за февраль в Аянское водохранилище поступило 422 тысячи кубометров воды, что в три раза меньше среднемноголетнего значения. В Симферопольское водохранилище за этот период пришло 1,26 млн кубов, что в 5 раз меньше среднего. А в Партизанское – 391 тысяча кубов при среднемноголетнем 4 800, то есть приток оказался меньше в 10 раз.Таким образом, несмотря на то, что в минувшем феврале "держалась хорошая для зимы именно прохладная погода и были осадки", это не позволило накопить достаточные объемы воды, резюмировали эксперты.Но это не значит, что мы не увидим паводка, когда установится теплая погода, заметил Копачевский.Тем не менее тот факт, что первые два месяца года были достаточно сухие и с меньшими притоками, чем среднемноголетние, "подтверждает прогнозы о том, что ближайшие несколько лет будут засушливыми и надо готовиться", подытожили эксперты.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей Что будет с водой в Крыму в курортный сезон
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новости, анатолий копачевский, илья николенко, вода в крыму, симферопольское водохранилище, водохранилища крыма, крым, новости крыма
Что с запасами воды в Крыму по итогам февраля

В Крыму к марту впервые за четыре года уменьшилось количество воды в водохранилищах

07:11 08.03.2025
 
© РИА Новости КрымБелогорское водохранилище
Белогорское водохранилище - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. В Крыму водохранилища естественного стока по итогам февраля наполнены наполовину, при этом общий объем накопленного водного ресурса впервые за несколько лет не увеличился, а уменьшился к марту. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ, доктор технических наук, профессор Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
По словам Николенко, по итогам февраля и первой недели марта запас всех водохранилищ естественного стока в Крыму составляет порядка 126 метров кубических.
"И если проанализировать ситуацию, то у нас на сегодняшний день в два раза меньше воды запасено, чем в многоводный период, и вдвое больше, чем в маловодный. То есть мы где-то посередине", – заметил он.
Причем на этот раз за февраль объем наполнения водохранилищ Крыма впервые за четыре года не увеличился, а уменьшился – потери составили 2 млн кубов, добавил Николенко.
"В 2024 году он увеличился на 6 млн, в 2023-м - на 12 млн, в 2022-м – на 30 млн. И в маловодном периоде, в 2021 году, на 10 млн. То есть мы видим волну от меньшего к большему и как сейчас переходим к отрицательным показателям", – сказал эксперт.
Как уточнил Копачевский, за февраль в Аянское водохранилище поступило 422 тысячи кубометров воды, что в три раза меньше среднемноголетнего значения. В Симферопольское водохранилище за этот период пришло 1,26 млн кубов, что в 5 раз меньше среднего. А в Партизанское – 391 тысяча кубов при среднемноголетнем 4 800, то есть приток оказался меньше в 10 раз.
Таким образом, несмотря на то, что в минувшем феврале "держалась хорошая для зимы именно прохладная погода и были осадки", это не позволило накопить достаточные объемы воды, резюмировали эксперты.
Но это не значит, что мы не увидим паводка, когда установится теплая погода, заметил Копачевский.
"Снежные запасы, хоть они и небольшие, но есть, а повышения температуры еще не произошло. Поэтому приток за февраль мы еще не увидели – он будет после таяния снега. На выходных потеплеет, и, думаю, на следующей неделе уже будем ощущать эту динамику", – добавил он.
Тем не менее тот факт, что первые два месяца года были достаточно сухие и с меньшими притоками, чем среднемноголетние, "подтверждает прогнозы о том, что ближайшие несколько лет будут засушливыми и надо готовиться", подытожили эксперты.
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