https://crimea.ria.ru/20250129/kak-novye-vodokhranilischa-budut-snabzhat-yuzhnyy-bereg-kryma-1143734135.html
Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма
Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма
Важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T10:09
2025-01-29T10:09
2025-01-29T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.Он напомнил, что сейчас уже проектируется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, которые "крайне важны для республики".Такую оценку он объясняет не только цикличностью наполнения крымских водоемов (за счет таяния снегов в горах и осадков - ред.), но и спецификой рельефа и климата Ялты и Алушты – уголков, одинаково популярных у туристов и крымчан.Известно, что питающие Ялту и Алушту Стастливенское, Загорское и Кутузовское водохранилища не обеспечивают водой этот прибрежный район в достаточной мере, особенно в летний период"."Поэтому решение обеспечить альтернативными водохранилищами Ялту и Алушту – это замечательная новость для всего Крыма и прежде всего жителей Южного берега", –заметил Новик.По его словам, и Мартовское, и Солнечногорское водохранилища будут полноценными водными объектами.Обеспечить жителей населенных прибрежных пунктов вплоть до Судака будет тоже возможно за счет строительства там водоводов, уточнил он.О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для Крыма Что будет с водой в Крыму в курортный сезон В Крыму изучают варианты возобновления подачи днепровской воды Сколько потерь воды в Крыму удалось устранить ремонтом сетей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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водохранилища крыма, водохранилище, вода крыма, вода в крыму, новости крыма, юбк, ялта, алушта, водоснабжение
Как новые водохранилища будут снабжать Южный берег Крыма
Важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым.
Важность строительства двух новых водохранилищ в Крыму трудно переоценить, учитывая особенности рельефа и климата южнобережья полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор "Воды Крыма" Максим Новик.
Он напомнил, что сейчас уже проектируется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ, которые "крайне важны для республики".
Такую оценку он объясняет не только цикличностью наполнения крымских водоемов (за счет таяния снегов в горах и осадков - ред.), но и спецификой рельефа и климата Ялты и Алушты – уголков, одинаково популярных у туристов и крымчан.
"Если, например, Керченский полуостров может запитываться
из водохранилищ либо подземных источников, и то же самое город Симферополь, то в Алуште и Ялте есть временные источники – родники и каптажи, которые в летний период просто пересыхают. И иной альтернативы, кроме водохранилищ, нет. Поскольку скважин на Южном берегу не набуришь, это просто нереально сделать", – прокомментировал Новик.
Известно, что питающие Ялту и Алушту Стастливенское, Загорское и Кутузовское водохранилища не обеспечивают водой этот прибрежный район в достаточной мере, особенно в летний период".
"Поэтому решение обеспечить альтернативными водохранилищами Ялту и Алушту – это замечательная новость для всего Крыма и прежде всего жителей Южного берега", –заметил Новик.
По его словам, и Мартовское, и Солнечногорское водохранилища будут полноценными водными объектами.
"Причем Солнечногорское обеспечит весь восток от Алушты, то есть села на побережье до Приветного, что очень важно. Оно строится на водопаде Джур-Джур, который никогда не пересыхает, и там огромные объемы воды", – добавил Новик.
Обеспечить жителей населенных прибрежных пунктов вплоть до Судака будет тоже возможно за счет строительства там водоводов, уточнил он.
О старте проектирования двух новых для Крыма водохранилищ на 5,5 млн и 8,5 млн кубометров 14 января сообщал
глава республики Сергей Аксенов. Ориентировочная стоимость объектов составит около 22 млрд рублей.
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