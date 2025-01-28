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Что будет с водой в Крыму в курортный сезон - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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Что будет с водой в Крыму в курортный сезон
Что будет с водой в Крыму в курортный сезон - РИА Новости Крым, 28.01.2025
Что будет с водой в Крыму в курортный сезон
Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T09:48
2025-01-28T09:48
максим новик
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Он напомнил, что в Крыму источниками воды являются водохранилища и подземные водозаборы. Поэтому, как правило, в начале курортного сезона, то есть ближе к маю, имеются запасы на год вперед, а к сентябрю-октябрю можно говорить минимум о полугодовом запасе воды."Там мы работаем в последние годы, и у нас ничего не поменялось в текущем", – заметил он.Он уточнил, что на сегодняшний день стопроцентная уверенность есть относительно обеспеченности водой Симферополя, Ялты и Алушты. Некоторые сложности могут возникнуть на Керченском полуострове, но и они решаемы, считает Новик. Прежде всего за счет подземных источников, "которые суммарно дают достаточный объем воды для обеспечения" этой части Крыма."Это подземные водозаборы: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. И есть природный источник – Белогорское и Тайганское водохранилища, при наполнении которых вода путем сброса через реку Биюк-Карасу поступает в наливные водохранилища Керченского полуострова - Станционное, Ленинское, Фронтовое и Феодосийское. Даже если не будет больших осадков, которые наполнят водохранилища естественного стока, коллеги из Госкомводхоза подключат скважины", – рассказал Новик.По его словам, Крым уже сейчас частично питается от подземных источников, хотя запасы в водохранилищах есть."Даже в настоящий момент, учитывая, что у нас нормальный объем воды в водохранилищах, которые обеспечивают нашу столицу (Симферопольское, Партизанское, Аянское), уже больше 30% мы подаем из артезианских источников в Симферополь", – сказал Новик.По такому принципу работают уже десять лет, чтобы не допускать полного перехода на скважины с опустошением водохранилищ в маловодные годы, пояснил он.Напомним, к концу 2024 года сообщалось, что водохранилища естественного стока наполнены меньше чем наполовину. О некоторых притоках эксперты рассказывали в начале января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов
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Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

Крым обеспечен водой на 2025 год за счет водохранилищ и подземных артезианских источников

09:48 28.01.2025
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоПитьевая вода
Питьевая вода - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.
"Те запасы, которые были накоплены в прошлом году, за осенний период… и даже при том, что зима была маловодной, снега практически не видели, пока мы достаточно уверенно смотрим на перспективу текущего года и курортного сезона", – сказал Новик.
Он напомнил, что в Крыму источниками воды являются водохранилища и подземные водозаборы. Поэтому, как правило, в начале курортного сезона, то есть ближе к маю, имеются запасы на год вперед, а к сентябрю-октябрю можно говорить минимум о полугодовом запасе воды.
"Там мы работаем в последние годы, и у нас ничего не поменялось в текущем", – заметил он.
Он уточнил, что на сегодняшний день стопроцентная уверенность есть относительно обеспеченности водой Симферополя, Ялты и Алушты. Некоторые сложности могут возникнуть на Керченском полуострове, но и они решаемы, считает Новик. Прежде всего за счет подземных источников, "которые суммарно дают достаточный объем воды для обеспечения" этой части Крыма.
"Это подземные водозаборы: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. И есть природный источник – Белогорское и Тайганское водохранилища, при наполнении которых вода путем сброса через реку Биюк-Карасу поступает в наливные водохранилища Керченского полуострова - Станционное, Ленинское, Фронтовое и Феодосийское. Даже если не будет больших осадков, которые наполнят водохранилища естественного стока, коллеги из Госкомводхоза подключат скважины", – рассказал Новик.
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По его словам, Крым уже сейчас частично питается от подземных источников, хотя запасы в водохранилищах есть.
"Даже в настоящий момент, учитывая, что у нас нормальный объем воды в водохранилищах, которые обеспечивают нашу столицу (Симферопольское, Партизанское, Аянское), уже больше 30% мы подаем из артезианских источников в Симферополь", – сказал Новик.
По такому принципу работают уже десять лет, чтобы не допускать полного перехода на скважины с опустошением водохранилищ в маловодные годы, пояснил он.
"Этот процесс постоянно регулируется. Конечно, когда идут сильные осадки и водохранилища естественного стока наполняются, а вода из них сбрасывается, то нет смысла поднимать воду с артезианских источников – мы питаемся исключительно на поверхностной воде", – заключил он.
Напомним, к концу 2024 года сообщалось, что водохранилища естественного стока наполнены меньше чем наполовину. О некоторых притоках эксперты рассказывали в начале января.
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