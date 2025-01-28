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Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

Что будет с водой в Крыму в курортный сезон - РИА Новости Крым, 28.01.2025

Что будет с водой в Крыму в курортный сезон

Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о... РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T09:48

2025-01-28T09:48

2025-01-28T09:48

максим новик

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. Накопленные в прошлом году запасы воды в водохранилищах Крыма, а также возможность использовать подземные источники, позволяют утверждать, что республике не о чем беспокоиться в 2025 году, в том числе в курортный сезон. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил генеральный директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Он напомнил, что в Крыму источниками воды являются водохранилища и подземные водозаборы. Поэтому, как правило, в начале курортного сезона, то есть ближе к маю, имеются запасы на год вперед, а к сентябрю-октябрю можно говорить минимум о полугодовом запасе воды."Там мы работаем в последние годы, и у нас ничего не поменялось в текущем", – заметил он.Он уточнил, что на сегодняшний день стопроцентная уверенность есть относительно обеспеченности водой Симферополя, Ялты и Алушты. Некоторые сложности могут возникнуть на Керченском полуострове, но и они решаемы, считает Новик. Прежде всего за счет подземных источников, "которые суммарно дают достаточный объем воды для обеспечения" этой части Крыма."Это подземные водозаборы: Просторненский, Нежинский и Новогригорьевский. И есть природный источник – Белогорское и Тайганское водохранилища, при наполнении которых вода путем сброса через реку Биюк-Карасу поступает в наливные водохранилища Керченского полуострова - Станционное, Ленинское, Фронтовое и Феодосийское. Даже если не будет больших осадков, которые наполнят водохранилища естественного стока, коллеги из Госкомводхоза подключат скважины", – рассказал Новик.По его словам, Крым уже сейчас частично питается от подземных источников, хотя запасы в водохранилищах есть."Даже в настоящий момент, учитывая, что у нас нормальный объем воды в водохранилищах, которые обеспечивают нашу столицу (Симферопольское, Партизанское, Аянское), уже больше 30% мы подаем из артезианских источников в Симферополь", – сказал Новик.По такому принципу работают уже десять лет, чтобы не допускать полного перехода на скважины с опустошением водохранилищ в маловодные годы, пояснил он.Напомним, к концу 2024 года сообщалось, что водохранилища естественного стока наполнены меньше чем наполовину. О некоторых притоках эксперты рассказывали в начале января.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма Новые водохранилища на ЮБК оценили в 22 млрд – Аксенов Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов

https://crimea.ria.ru/20240323/uchenye-nazvali-naibolee-bezopasnye-istochniki-vody-v-krymu-1135894876.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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