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Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов

Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Нераскрытый потенциал: какие объекты Крыма могут привлечь больше туристов

Водные объекты в Крыму могут использоваться многофункционально, в том числе для рекреации, в одних случаях для этого потребуются изменения в законодательстве, а РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T09:39

2025-01-23T09:39

2025-01-23T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Водные объекты в Крыму могут использоваться многофункционально, в том числе для рекреации, в одних случаях для этого потребуются изменения в законодательстве, а в других только благоустройство территории. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, отвечая на вопрос о возможности создании своего рода туристического кластера на реках и прудах республики, в том числе за пределами больших городов.По словам Копачевского, создание полноценных зон отдыха на водных объектах в Крыму потребует изменений в региональном и федеральном законодательстве, "потому на сегодняшний день это сложная история".Если в прошлом веке между берегами Симферопольского водохранилища, которое являлось объектом культурно-бытового назначения, ходили "водные трамвайчики", а в нем самом купались, то теперь здесь зона санитарной охраны, и не случайно."Потому что из Симферопольского водохранилища идет основное питание Симферополя, на треть примерно. И если там разрешить зону отдыха в полном объеме, то, возможно, в воду от катеров начнут попадать нефтепродукты. А готовы ли очистные сооружения их удалять?" – рассуждает эксперт.В то же время превратить сплавы по руслу реки Салгир во время спуска воды из водохранилища в уникальные для региона события вполне возможно, считает он. Такие мероприятия регулярно устраивались во второй половине 20 века, и даже совсем недавно, "когда водохранилище было переполненным". Ничто не мешает им быть и сегодня, уверен водник.Сложнее с организацией отдыха на воде в тех местах, где реки выходят из больших городов, из-за загрязненности вод, сказал эксперт.В качестве примера Копачевский привел все тот же проходящий через столицу Крыма Салгир. Говорить о разрешенной зоне купания в этой реке ниже Симферополя, как и в самом городе, не приходится. "Конечно, нет, потому что невозможно обеспечить чистоту воды", – сказал он."Дело в том, что когда водный объект проходит через крупный город, он неизбежно загрязняется, потому что в него сгружаются и ливневые, и грунтовые воды. И за пределами города, ниже, могут присутствовать и соли каких-то тяжелых металлов, и органические соединения. Это уже совершенно другая вода, значительно отличающаяся от той, что в Симферопольском водохранилище", – пояснил Копачевский.Тем не менее отдыхать у реки и в черте города, и за его пределами приятно, приходить сюда хочется, чтобы "подышать свежим прохладным воздухом, например, летом", добавил он."И это будет вдвойне приятно, если будут устроены красивые аллеи, деревья и все остальное", – заметил Копачевский.Поэтому обустраивать зоны отдыха здесь, как и на других водных объектах в Крыму, можно и нужно, "искать возможности необходимо", делает вывод эксперт. Только следует знать особенность режима рек. Например, Салгир – река малая, периодического действия, переводится это название как "вода, идущая с гор". А идет она оттуда, когда тают снега, то есть с марта по май, рассказал Копачевский.Кроме того, рассматривать возможность отдыха на водных объектах можно не только с точки зрения одного лишь купания – речь может идти, например, об устройстве над водой кафе или иных объектов для привлечения туристов, заметил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольское водохранилище: как создавалось и чем оно ценно для Крыма Какое водохранилище стратегически важно для Крыма Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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