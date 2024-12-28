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Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину
Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину - РИА Новости Крым, 28.12.2024
Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину
К концу 2024 водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньшечем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров... РИА Новости Крым, 28.12.2024
2024-12-28T06:18
2024-12-28T06:18
2024-12-28T06:18
радио "спутник в крыму"
анатолий копачевский
владимир николенко
вода в крыму
водохранилища крыма
водоснабжение
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. К концу 2024 водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньшечем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Ситуация с водой в Крыму по итогу декабря 2024По словам Ильи Николенко, по состоянию на конец декабря объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составил 123 млн кубометров, то есть менее половины общего объема."Это ниже среднего уровня, порядка 48%. То есть 2024-й был годом ниже средней водности", – уточнил Николенко.Сегодня фактический объем наполнений водохранилищ, питающих Симферополь, составляет около 38 млн кубометров, тогда как в прошлом году это было 65 миллионов, уточнил Николенко. В Загорском и Счастливенском, которые питают Ялту, к концу декабря стало 24 млн кубов, а в прошлом году было 35 миллионов.Больше всего отличается от прошлогодних показателей объем наполнения Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь. Если в 2023-м в нем было 55 миллионов кубометров, то есть почти максимум, то к концу 2024-го это 30 млн кубов, сказал эксперт.Как уточнил Анатолий Копачевский, уже стабильно поступает вода в Симферопольское водохранилище, где приток увеличился за последний месяц года до 1,5 млн кубометров. А притоки в Партизанском водохранилище за первую половину декабря составили около 50 тысяч, но к 31 числу прогнозируемо достигнут 100 тысяч кубов, добавил он."Таким образом с начала года суммарный приток в Симферопольское водохранилище составил 32 млн, а в Партизанское – 29 млн кубометров", – сказал эксперт.Прогнозы по водоснабжению Крыма на 2025-2026 годыКопачевский подчеркнул, что неравномерность поступлений воды характерна для Крыма в осенне-зимний период."И ранее встречались годы, когда приток в осенние месяцы и даже первый зимний могли отсутствовать. Но к Новому году ситуация менялась", – сказал он.Однако в том, что в ближайшие годы можно ожидать снижения поступлений в водохранилища, сомнений нет, считает Копачевский."Но и опасений пока никаких нет. На следующий воды точно будет хватать", – сказал эксперт.Свою позицию он обосновал цифрами на примере двух водохранилищ.Тем не менее уже сегодня понятно, что "через 2-3 года мы можем столкнуться с ситуацией, когда воды будет не хватать", сказал Копачевский."Будем испытывать некий дефицит и в большем объеме использовать подземную воду из скважин западного Крыма, которые были подготовлены в период засухи 2018 – 2022 года", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для Крыма Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады
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анатолий копачевский, владимир николенко, вода в крыму, водохранилища крыма, водоснабжение, крым, новости крыма
Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину
Водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньше чем на половину
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым.
К концу 2024 водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньшечем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали завкафедрой "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
Ситуация с водой в Крыму по итогу декабря 2024
По словам Ильи Николенко, по состоянию на конец декабря объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составил 123 млн кубометров, то есть менее половины общего объема.
"Это ниже среднего уровня, порядка 48%. То есть 2024-й был годом ниже средней водности", – уточнил Николенко.
Для сравнения он привел показатели прошлых лет. Так, по его словам, к концу декабря 2023 года объем наполнения водохранилищ составлял 210 млн кубометров. В 2022 году – средней водности – 178 миллионов кубов. В 2021 году, соответственно, 131 млн кубов. И, наконец, в 2020-м, когда Крым столкнулся с очень сложным периодом, было всего 35 млн кубометров, рассказал эксперт.
Сегодня фактический объем наполнений водохранилищ, питающих Симферополь, составляет около 38 млн кубометров, тогда как в прошлом году это было 65 миллионов, уточнил Николенко. В Загорском и Счастливенском, которые питают Ялту, к концу декабря стало 24 млн кубов, а в прошлом году было 35 миллионов.
Больше всего отличается от прошлогодних показателей объем наполнения Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь. Если в 2023-м в нем было 55 миллионов кубометров, то есть почти максимум, то к концу 2024-го это 30 млн кубов, сказал эксперт.
"Что отрадно: за декабрь фактический объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился почти на 10 млн. То есть мы 2-3 месяца говорили о том, что водохранилища опустошаются, а сейчас пошел приток", – отметил Николенко.
Как уточнил Анатолий Копачевский, уже стабильно поступает вода в Симферопольское водохранилище, где приток увеличился за последний месяц года до 1,5 млн кубометров. А притоки в Партизанском водохранилище за первую половину декабря составили около 50 тысяч, но к 31 числу прогнозируемо достигнут 100 тысяч кубов, добавил он.
"Таким образом с начала года суммарный приток в Симферопольское водохранилище составил 32 млн, а в Партизанское – 29 млн кубометров", – сказал эксперт.
Прогнозы по водоснабжению Крыма на 2025-2026 годы
Копачевский подчеркнул, что неравномерность поступлений воды характерна для Крыма в осенне-зимний период.
"И ранее встречались годы, когда приток в осенние месяцы и даже первый зимний могли отсутствовать. Но к Новому году ситуация менялась", – сказал он.
Однако в том, что в ближайшие годы можно ожидать снижения поступлений в водохранилища, сомнений нет, считает Копачевский.
"Но и опасений пока никаких нет. На следующий воды точно будет хватать", – сказал эксперт.
Свою позицию он обосновал цифрами на примере двух водохранилищ.
"У нас годовое потребление по Симферопольскому водохранилищу в этом году составило чуть более 14 млн кубометров, а наполнение по итогам года, даже с учетом потерь на испарение и фильтрацию, 22 миллиона. А из Партизанского потребление в этом году около 22 млн, а объем воды на сегодняшний день хотя и порядка 13 млн, но в зимний период приток однозначно будет больше, чем 10 млн кубов. Соответственно, тут тоже не беспокоимся", – разъяснил он.
Тем не менее уже сегодня понятно, что "через 2-3 года мы можем столкнуться с ситуацией, когда воды будет не хватать", сказал Копачевский.
"Будем испытывать некий дефицит и в большем объеме использовать подземную воду из скважин западного Крыма, которые были подготовлены в период засухи 2018 – 2022 года", – заключил эксперт.
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