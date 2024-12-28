https://crimea.ria.ru/20241228/vodokhranilischa-v-krymu-napolneny-menshe-chem-napolovinu-1142973653.html

Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину

Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину - РИА Новости Крым, 28.12.2024

Водохранилища в Крыму наполнены меньше чем наполовину

К концу 2024 водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньшечем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров... РИА Новости Крым, 28.12.2024

2024-12-28T06:18

2024-12-28T06:18

2024-12-28T06:18

радио "спутник в крыму"

анатолий копачевский

владимир николенко

вода в крыму

водохранилища крыма

водоснабжение

крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. К концу 2024 водохранилища естественного стока в Крыму наполнены меньшечем наполовину, по итогу декабря объем воды в них составил около 123 млн кубометров. Этого точно хватит на 2025 год, однако далее прогнозируется дефицит, который потребует использования дополнительно подземной воды из скважин. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали завкафедрой "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ Илья Николенко и директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Ситуация с водой в Крыму по итогу декабря 2024По словам Ильи Николенко, по состоянию на конец декабря объем наполнения водохранилищ естественного стока в Крыму составил 123 млн кубометров, то есть менее половины общего объема."Это ниже среднего уровня, порядка 48%. То есть 2024-й был годом ниже средней водности", – уточнил Николенко.Сегодня фактический объем наполнений водохранилищ, питающих Симферополь, составляет около 38 млн кубометров, тогда как в прошлом году это было 65 миллионов, уточнил Николенко. В Загорском и Счастливенском, которые питают Ялту, к концу декабря стало 24 млн кубов, а в прошлом году было 35 миллионов.Больше всего отличается от прошлогодних показателей объем наполнения Чернореченского водохранилища, которое питает Севастополь. Если в 2023-м в нем было 55 миллионов кубометров, то есть почти максимум, то к концу 2024-го это 30 млн кубов, сказал эксперт.Как уточнил Анатолий Копачевский, уже стабильно поступает вода в Симферопольское водохранилище, где приток увеличился за последний месяц года до 1,5 млн кубометров. А притоки в Партизанском водохранилище за первую половину декабря составили около 50 тысяч, но к 31 числу прогнозируемо достигнут 100 тысяч кубов, добавил он."Таким образом с начала года суммарный приток в Симферопольское водохранилище составил 32 млн, а в Партизанское – 29 млн кубометров", – сказал эксперт.Прогнозы по водоснабжению Крыма на 2025-2026 годыКопачевский подчеркнул, что неравномерность поступлений воды характерна для Крыма в осенне-зимний период."И ранее встречались годы, когда приток в осенние месяцы и даже первый зимний могли отсутствовать. Но к Новому году ситуация менялась", – сказал он.Однако в том, что в ближайшие годы можно ожидать снижения поступлений в водохранилища, сомнений нет, считает Копачевский."Но и опасений пока никаких нет. На следующий воды точно будет хватать", – сказал эксперт.Свою позицию он обосновал цифрами на примере двух водохранилищ.Тем не менее уже сегодня понятно, что "через 2-3 года мы можем столкнуться с ситуацией, когда воды будет не хватать", сказал Копачевский."Будем испытывать некий дефицит и в большем объеме использовать подземную воду из скважин западного Крыма, которые были подготовлены в период засухи 2018 – 2022 года", – заключил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какое водохранилище стратегически важно для Крыма Грозит ли Крыму засуха из-за обмеления Северо-Крымского канала Крымчанам предоставят право на компенсацию ущерба от водной блокады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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