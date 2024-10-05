https://crimea.ria.ru/20241005/kakoe-vodokhranilische-strategicheski-vazhno-dlya-kryma-1140854972.html

Какое водохранилище стратегически важно для Крыма

Какое водохранилище стратегически важно для Крыма - РИА Новости Крым, 05.10.2024

Какое водохранилище стратегически важно для Крыма

Межгорное водохранилище под Симферополем с переброской в него части стока реки Салгир – стратегически важные для Крыма проекты, заниматься которыми необходимо... РИА Новости Крым, 05.10.2024

2024-10-05T07:01

2024-10-05T07:01

2024-10-05T07:01

анатолий копачевский

новости

водоснабжение

вода крыма

водохранилище

вода в крыму

водное хозяйство крыма

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/17/1122741431_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_9d76adfd29fb16fb03820a7fe501899c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Межгорное водохранилище под Симферополем с переброской в него части стока реки Салгир – стратегически важные для Крыма проекты, заниматься которыми необходимо сейчас, пока сюда не подается днепровская вода через Северо-Крымский канал. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Межгорному водохранилищу – бытьПо словам Копачевского, 1994 год был даже более вододефицитным для Крыма, чем 2020-й, который считается наиболее засушливым за последний период. Однако тогда крымчане в меньшей степени почувствовали нехватку воды, поскольку на тот момент Северо-Крымский канал в постоянном режиме подавал днепровскую воду в Межгорное водохранилище, из которого она шла в Симферополь и Севастополь.Сегодня Крым готовится к новому периоду вододефицита и реализует ряд стратегических задач: активно ведутся работы для снижения утечек в сетях, анонсировано строительство трех новых водохранилищ: Лозовского, Мартовского и Солнечногорского.Кроме того, на одном из рабочих совещаний специалистов, еще до пуска Северо-Крымского канала в 2022 году, пришли к выводу, что необходимо восстановить Межгорное водохранилище."Но после того, как Крым получил днепровскую воду, этот вопрос лег в долгий ящик", и сегодня самое время его оттуда доставать, считает эксперт."Сейчас днепровской воды не стало. Но когда она появится, Межгорному водохранилищу – быть. Потому что именно оно в 1994 году обеспечивало Симферополь при наличии севеорокрымской воды. И если обследования и выявили серьезные проблемы с фильтрацией и определенными карстовыми явлениями под водохранилищем, так пока оно сухое, необходимо этим заниматься", – сказал Копачевский.То же самое касается вопросов по очистке реки Салгир и переброске части ее стоков в Межгорное, добавил он. "Этими вопросами опять же надо заниматься сегодня и разрабатывать эти технологии, а не откладывать", – отметил Копачевский.Крыму нужен комплексный подход к сбережению водыХотя Крым после разрушения ВСУ Каховской ГЭС в июне 2023 года снова потерял источник днепровской воды – ее подача в Северо-Крымский канал была остановлена – такой засухи, какая была тридцать лет назад, полуостров сейчас не наблюдает.Но подчеркивает, что, согласно прогнозам, в Крыму уже есть риски более резкого возникновения вододефицита, так как жара в условиях глобальных изменений с каждым годом начинает нарастать, а осадки все более редки. Скорость испарений увеличивается, а ливневые и залповые дожди не приводят к такому накоплению воды в подземных водозаборах и поверхностных водных источниках, говорит Копачевский.И делает вывод, что именно сейчас в Крыму необходимо комплексно позаботиться о том, чтобы сберегать воду так эффективно, как это только возможно.Это в том числе работа с промышленными предприятиями, которым следует строить локальные очистные сооружения, чтобы не расходовать воду, а очищать стоки, считает он. И называет одним из важных аспектов экономии воды в Крыму, которых несколько.По его словам, за предыдущий год сбросили более 100 млн кубометров водного ресурса в русло водотоков."Почему мы ее потеряли? Повторный водный ресурс – это рациональное использование внутри предприятий. А ограничения граждан – это не совсем правильный подход", - говорит Копачевский. Продолжать эффективно пользоваться следует и подземными источниками в Крыму, утверждает он. В противном случае их просто не станет."Если не брать воду из подземных источников, она будет потеряна, так как нигде не копится и будет разгружаться под морской водный горизонт. Кроме того, если перестать пользоваться скважинами, то они могут потерять свою водозахватывающую способность и перестанут давать воду в нужном объеме. Поэтому прокачка скважин должна продолжаться", – пояснил Копачевский.По его словам, за минувшие девять месяцев года только подземные водозаборы дали Симферополю около 6 миллионов кубометров воды, что сравнимо с объемом, который подается в столицу Крыма из Аянского водохранилища.Напомним, в 2021 году в Министерстве экономического развития России реконструкцию Межгорного водохранилища расценили как один из вариантов стратегического решения водного вопроса в Крыму, оценив проект в 50 миллиардов рублей.Эксперты отмечали, что от Межгорного водохранилища сможет питаться новый город в Крыму, который будет построен в рамках перспективного развития полуострова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище – мэрВода для Крыма без Каховской ГЭС: ученый предложил альтернативуВ Крыму удовлетворили иски о взыскании ущерба от водной блокады Киева

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий копачевский, новости, водоснабжение, вода крыма, водохранилище, вода в крыму, водное хозяйство крыма, крым, новости крыма