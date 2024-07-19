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Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэр

Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэр - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Под Алуштой построят Солнечногорское водохранилище - мэр

Проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское будет выполнен в 2025-2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T13:17

2024-07-19T13:17

2024-07-19T13:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Проект создания водохранилища в районе алуштинского поселка Солнечногорское будет выполнен в 2025-2026 годах, его строительство позволит обеспечить водой курортные населенные пункты на востоке городского округа. Об этом сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее словам, сроки строительства пока не определены, однако проект будет реализован в ближайшие годы. При этом запас действующего Изобильненского водохранилища сейчас большой, город не испытывает проблем с водоснабжением. Режим подачи воды действует только в той части региона, где подача ведется через каптажи - это села Лучистое, Лаванда, Верхняя Кутузовка, Лавровое и часть Малого Маяка."Решаем вопрос дополнительных накопительных емкостей для Верхней Кутузовки. Как только мы это сделаем, чуть полегче будет этим селам, и мы снимем их с режима. Заканчивается восстановление водовода от водопада Джур-Джур, которое позволит уйти от режима в нижней части, - там, где расположены поселки Сатера и Семидворье", - рассказала мэр курорта.В Алуште в последние две недели проводили глобальные работы по прокладке нового водовода для обеспечения поселков на востоке округа. Сейчас работы завершены. Воду в эти населенные пункты будут подавать из Изобильненского водохранилища, сейчас начинается переключение, сообщал ранее министр ЖКХ Крыма Максим Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засухаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублейАксенов оценил водные запасы Крыма

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