https://crimea.ria.ru/20240706/krym-vstupaet-v-vododefitsitnyy-period-kogda-nastupit-zasukha-1138640999.html

Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха

Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха - РИА Новости Крым, 06.07.2024

Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха

В июне объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 17 миллионов кубометров. Этот показатель ниже среднего уровня за последние сорок РИА Новости Крым, 06.07.2024

2024-07-06T07:01

2024-07-06T07:01

2024-07-06T07:01

новости крыма

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водохранилище

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анатолий копачевский

радио "спутник в крыму"

илья николенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В июне объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 17 миллионов кубометров. Этот показатель ниже среднего уровня за последние сорок лет, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.В настоящее время водохранилища естественного стока имеют фактический объем воды 176 миллионов кубометров. В прошлом году на этот период в водохранилищах было 216 миллионов кубометров воды, в 2022-м – 230 и в 2021-м – 138 миллионов кубометров, напомнил Илья Николенко.Средний показатель объемов наполнения водохранилищ за последние сорок лет – около 183,1 миллионов кубометров. То есть в июне этого года количество воды уже опустилось ниже среднего показателя. Это говорит о том, что Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному."Этот год еще позволяет нам не беспокоиться, имеющихся водных ресурсов хватит на следующий год. Ну, а дальше, в 2026-27 годах, следует ожидать вододефицитные периоды", - сделал вывод Илья Николенко.В мае водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоАксенов оценил водные запасы КрымаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей

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