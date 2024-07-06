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Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха - РИА Новости Крым, 06.07.2024
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Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха - РИА Новости Крым, 06.07.2024
Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха
В июне объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 17 миллионов кубометров. Этот показатель ниже среднего уровня за последние сорок РИА Новости Крым, 06.07.2024
2024-07-06T07:01
2024-07-06T07:01
новости крыма
водоснабжение
вода крыма
водохранилище
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В июне объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 17 миллионов кубометров. Этот показатель ниже среднего уровня за последние сорок лет, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.В настоящее время водохранилища естественного стока имеют фактический объем воды 176 миллионов кубометров. В прошлом году на этот период в водохранилищах было 216 миллионов кубометров воды, в 2022-м – 230 и в 2021-м – 138 миллионов кубометров, напомнил Илья Николенко.Средний показатель объемов наполнения водохранилищ за последние сорок лет – около 183,1 миллионов кубометров. То есть в июне этого года количество воды уже опустилось ниже среднего показателя. Это говорит о том, что Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному."Этот год еще позволяет нам не беспокоиться, имеющихся водных ресурсов хватит на следующий год. Ну, а дальше, в 2026-27 годах, следует ожидать вододефицитные периоды", - сделал вывод Илья Николенко.В мае водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланированоАксенов оценил водные запасы КрымаВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
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Крым вступает в вододефицитный период: когда наступит засуха

Объем наполнения водохранилищ в Крыму за июнь упал ниже среднего уровня

07:01 06.07.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости Крым. В июне объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 17 миллионов кубометров. Этот показатель ниже среднего уровня за последние сорок лет, сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Академии строительства и архитектуры КФУ Илья Николенко.

"За июнь этого года объем наполнения уменьшился на 17 миллионов кубометров, в прошлом году за это время он уменьшился на 5 миллионов, в 2022 году – на 4 миллиона, в 2021-м, который был следующим после вододефицитного года, объем наполнения увеличился на 53 миллиона кубометров", - сказал эксперт.

Объем воды в водохранилищах Крыма в июле
В настоящее время водохранилища естественного стока имеют фактический объем воды 176 миллионов кубометров. В прошлом году на этот период в водохранилищах было 216 миллионов кубометров воды, в 2022-м – 230 и в 2021-м – 138 миллионов кубометров, напомнил Илья Николенко.

"Если сравнивать экстремальные показатели, то в 1987 году было максимальное наполнение водохранилищ естественного стока - порядка 243 миллионов (95%), минимальный - в 1994 году, наполнение было 48 миллионов (19%), на уровне мертвых объемов".

Средний показатель объемов наполнения водохранилищ за последние сорок лет – около 183,1 миллионов кубометров. То есть в июне этого года количество воды уже опустилось ниже среднего показателя. Это говорит о том, что Крым переходит от периода благополучного к вододефицитному.
"Этот год еще позволяет нам не беспокоиться, имеющихся водных ресурсов хватит на следующий год. Ну, а дальше, в 2026-27 годах, следует ожидать вододефицитные периоды", - сделал вывод Илья Николенко.
В мае водохранилища естественного стока в Крыму были наполнены более чем на 77%, этих запасов достаточно для хозяйственно-бытового водоснабжения до конца следующего года, сообщил директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский.
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