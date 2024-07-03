https://crimea.ria.ru/20240703/unikalnye-reki-kryma-kak-boryutsya-s-pavodkami-i-chto-zaplanirovano--1138536486.html
Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано
Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано - РИА Новости Крым, 03.07.2024
Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано
В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка... РИА Новости Крым, 03.07.2024
2024-07-03T07:01
2024-07-03T07:01
2024-07-03T08:36
крым
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реки крыма
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вода в крыму
безопасность республики крым и севастополя
роман захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка больших речных участков в других регионах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Какие работы на реках Крыма готовятся провестиПо словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция."Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий", – сказал Захаров.Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.Затопленная Керчь: как большая вода дважды ломала жизнь людей >> Он отметил, что работа специалистов предполагает "очень точные расчеты и взвешенный контроль на всех этапах"."То есть идут изыскания по реке, актируются состояния в настоящий момент и то состояние, которое желательно. Такие объекты финансируются в виде субвенций из федерального бюджета. И только после одобрения Главгоссэкспертизы мы приступаем к реализации этих мероприятий", – добавил Захаров.Также, по его словам, сейчас дорабатывается документация, согласно которой проведут расчистку участков русла реки Салгир. Это будет сделано как в самом Симферополе, так и за пределами его городской части, в том числе в селах Мирное, Белоглинка и Грушево.Так, например, в 2024 году будет выполнена расчистка участков русла реки Шелен с притоком на территории городского округа Судак, протяженностью 2,82 километра, добавил он.По словам Захарова, с 2021 по 2024 года в Крыму было расчищено более 20 километров русел рек. Это в том числе участки русел рек Салгир, Отуз и Славянка, а также ручья Кизилташский. В результате более чем 13 тысячам человек стало безопаснее и комфортнее жить рядом, отметил Захаров."Когда река живет нормальной жизнью, население получает более экологически правильное состояние прилегающей территории", – добавил он.В чем уникальность крымских рекЗахаров подчеркнул, что большинство рек Крыма – это уникальные водные объекты. Прежде чем спуститься в степные районы, где движение воды более спокойное, многие из них проходят по горной и предгорной части и в период паводков селеопасны. При этом паводки случаются как минимум дважды в год. Это связано с интенсивным выпадением осадков в определенные периоды и таянием снегов в горах, сказал Захаров."Реки с таким режимом жизнедеятельности существуют только в двух – трех регионах России и в мире вообще", – заметил он.Многие реки селеопасны: бурные водные потоки с гор несут с собой камни и бревна. Следовательно, крымские реки требуют особого внимания в части работ по расчистке и возведению инженерных сооружений для регулирования русел, сказал специалист.Такие мероприятия нередко осложняются тем, что в реке не может подойти техника, и тогда работы выполняются вручную. Кроме того, есть ограничения по времени: работы не производятся в период нереста рыб в предпаводковый период.Помимо плановой работы в рамках различных проектов, федеральных и региональных, "все время идет мониторинг состояния водных объектов и по необходимости предпринимаются действия" по расчистке, добавил Захаров.Это важно еще и с точки обеспечения крымчан водой, подчеркнул он."У нас 23 основных водохранилища, из них 15 – естественного стока, то есть на реках Крыма. Поэтому эти водохранилища и другие меньшие по объему водные объекты наполняются речным стоком. Соответственно, наполнение водохранилищ зависит от качества поступления воды", – пояснил Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму Мощное наводнение в Приморье Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне
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крым, реки крыма, госкомводхоз крыма, новости крыма, вода в крыму, безопасность республики крым и севастополя, роман захаров
Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано
В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек – Госкомводхоз Крыма
07:01 03.07.2024 (обновлено: 08:36 03.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка больших речных участков в других регионах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.
Какие работы на реках Крыма готовятся провести
По словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция.
"Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий", – сказал Захаров.
Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.
"Сейчас идет разработка проектно-сметной документации по расчистке русла и руслорегулированию реки Мелек-Чесме и притока Катерлез на территории города Керчь. Все помнят ситуацию, когда в Керчи выпала чуть ли не полугодовая норма осадков за два дня. Инициировав создание защитных мероприятий, нужно было сначала выполнить проектирование", – поделился Захаров.
Он отметил, что работа специалистов предполагает "очень точные расчеты и взвешенный контроль на всех этапах".
"То есть идут изыскания по реке, актируются состояния в настоящий момент и то состояние, которое желательно. Такие объекты финансируются в виде субвенций из федерального бюджета. И только после одобрения Главгоссэкспертизы мы приступаем к реализации этих мероприятий", – добавил Захаров.
Также, по его словам, сейчас дорабатывается документация, согласно которой проведут расчистку участков русла реки Салгир. Это будет сделано как в самом Симферополе, так и за пределами его городской части, в том числе в селах Мирное, Белоглинка и Грушево.
"Так будет и в дальнейшем, чтобы жители Крыма не думали, что у нас какой-то особый статус. Да, конечно, столица республики на особом контроле, но и другие участки территории, где есть проблемные моменты, не остаются без внимания", – отметил Захаров.
Так, например, в 2024 году будет выполнена расчистка участков русла реки Шелен с притоком на территории городского округа Судак, протяженностью 2,82 километра, добавил он.
По словам Захарова, с 2021 по 2024 года в Крыму было расчищено более 20 километров русел рек. Это в том числе участки русел рек Салгир, Отуз и Славянка, а также ручья Кизилташский. В результате более чем 13 тысячам человек стало безопаснее и комфортнее жить рядом, отметил Захаров.
"Когда река живет нормальной жизнью, население получает более экологически правильное состояние прилегающей территории", – добавил он.
В чем уникальность крымских рек
Захаров подчеркнул, что большинство рек Крыма – это уникальные водные объекты. Прежде чем спуститься в степные районы, где движение воды более спокойное, многие из них проходят по горной и предгорной части и в период паводков селеопасны. При этом паводки случаются как минимум дважды в год. Это связано с интенсивным выпадением осадков в определенные периоды и таянием снегов в горах, сказал Захаров.
"Реки с таким режимом жизнедеятельности существуют только в двух – трех регионах России и в мире вообще", – заметил он.
Многие реки селеопасны: бурные водные потоки с гор несут с собой камни и бревна. Следовательно, крымские реки требуют особого внимания в части работ по расчистке и возведению инженерных сооружений для регулирования русел, сказал специалист.
Такие мероприятия нередко осложняются тем, что в реке не может подойти техника, и тогда работы выполняются вручную. Кроме того, есть ограничения по времени: работы не производятся в период нереста рыб в предпаводковый период.
"Особое внимание к тем реками, которые являются малыми, а у нас почти все реки в Крыму менее 10 км длиной, то есть малые реки. И в летний период, когда низкие горизонты воды, мы их пытаемся чистить", – сказал Захаров.
Помимо плановой работы в рамках различных проектов, федеральных и региональных, "все время идет мониторинг состояния водных объектов и по необходимости предпринимаются действия" по расчистке, добавил Захаров.
Это важно еще и с точки обеспечения крымчан водой, подчеркнул он.
"У нас 23 основных водохранилища, из них 15 – естественного стока, то есть на реках Крыма. Поэтому эти водохранилища и другие меньшие по объему водные объекты наполняются речным стоком. Соответственно, наполнение водохранилищ зависит от качества поступления воды", – пояснил Захаров.
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