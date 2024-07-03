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Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано - РИА Новости Крым, 03.07.2024

Уникальные реки Крыма: как борются с паводками и что запланировано

В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T07:01

2024-07-03T07:01

2024-07-03T08:36

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роман захаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. В Керчи построят инженерную защиту от подтопления в руслах рек, соответствующая проектно-сметная документация разрабатывается. Также будет проведена расчистка больших речных участков в других регионах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил зампредседателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Роман Захаров.Какие работы на реках Крыма готовятся провестиПо словам Захарова, в Крыму в последние годы фиксируется увеличение количества осадков в связи с изменением климата. И сегодня перед специалистами стоит задача понять, скачок это или устойчивая тенденция."Если это тенденция, то надо пересматривать и планировать отдельные мероприятия совместно с муниципальными властями по созданию инженерной защиты территорий", – сказал Захаров.Он отметил, что в текущем году будет сформирован список водных объектов, с которыми будут работать в рамках федеральных проектов. И некоторые мероприятия уже запланированы.Затопленная Керчь: как большая вода дважды ломала жизнь людей >> Он отметил, что работа специалистов предполагает "очень точные расчеты и взвешенный контроль на всех этапах"."То есть идут изыскания по реке, актируются состояния в настоящий момент и то состояние, которое желательно. Такие объекты финансируются в виде субвенций из федерального бюджета. И только после одобрения Главгоссэкспертизы мы приступаем к реализации этих мероприятий", – добавил Захаров.Также, по его словам, сейчас дорабатывается документация, согласно которой проведут расчистку участков русла реки Салгир. Это будет сделано как в самом Симферополе, так и за пределами его городской части, в том числе в селах Мирное, Белоглинка и Грушево.Так, например, в 2024 году будет выполнена расчистка участков русла реки Шелен с притоком на территории городского округа Судак, протяженностью 2,82 километра, добавил он.По словам Захарова, с 2021 по 2024 года в Крыму было расчищено более 20 километров русел рек. Это в том числе участки русел рек Салгир, Отуз и Славянка, а также ручья Кизилташский. В результате более чем 13 тысячам человек стало безопаснее и комфортнее жить рядом, отметил Захаров."Когда река живет нормальной жизнью, население получает более экологически правильное состояние прилегающей территории", – добавил он.В чем уникальность крымских рекЗахаров подчеркнул, что большинство рек Крыма – это уникальные водные объекты. Прежде чем спуститься в степные районы, где движение воды более спокойное, многие из них проходят по горной и предгорной части и в период паводков селеопасны. При этом паводки случаются как минимум дважды в год. Это связано с интенсивным выпадением осадков в определенные периоды и таянием снегов в горах, сказал Захаров."Реки с таким режимом жизнедеятельности существуют только в двух – трех регионах России и в мире вообще", – заметил он.Многие реки селеопасны: бурные водные потоки с гор несут с собой камни и бревна. Следовательно, крымские реки требуют особого внимания в части работ по расчистке и возведению инженерных сооружений для регулирования русел, сказал специалист.Такие мероприятия нередко осложняются тем, что в реке не может подойти техника, и тогда работы выполняются вручную. Кроме того, есть ограничения по времени: работы не производятся в период нереста рыб в предпаводковый период.Помимо плановой работы в рамках различных проектов, федеральных и региональных, "все время идет мониторинг состояния водных объектов и по необходимости предпринимаются действия" по расчистке, добавил Захаров.Это важно еще и с точки обеспечения крымчан водой, подчеркнул он."У нас 23 основных водохранилища, из них 15 – естественного стока, то есть на реках Крыма. Поэтому эти водохранилища и другие меньшие по объему водные объекты наполняются речным стоком. Соответственно, наполнение водохранилищ зависит от качества поступления воды", – пояснил Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в Крыму Мощное наводнение в Приморье Сальдо назвал причину вспышки холеры в Херсоне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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