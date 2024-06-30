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Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.06.2024
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Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу
Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 30.06.2024
Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу
В Приморье спасатели оказывают помощь пострадавшим от наводнения после сильных ливней: подтоплены более полутора сотен частных домов. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 30.06.2024
2024-06-30T10:20
2024-06-30T10:20
приморье
наводнение
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
погода
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Приморье спасатели оказывают помощь пострадавшим от наводнения после сильных ливней: подтоплены более полутора сотен частных домов. Об этом сообщает МЧС России.В МЧС уточняют, что за сутки на территории края от воды освободились 18 частных домов и 131 приусадебный участок. В ликвидации последствий участвуют 113 специалистов и 46 единиц техники.К утру воскресенья было откачано более миллиона кубометров воды. Также сотрудники МЧС перевезли более 2,5 тысяч жителей, организовали 8 лодочных переправ и доставили более 8,5 тонн продуктов.В конце недели в Приморье прошли сильные ливни. Месячная норма осадков выпала в шести муниципалитетах края, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.По информации МЧС России, на утро 29 июня были затоплены 190 частных домов и 710 придомовых территории в нескольких районах.Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале в субботу сообщил, что в Дальнореченске в зону подтопления попали более 260 домов. В воскресенье утром он отметил, вода во всех районах Дальнереченска пошла на спад."Специалисты администрации с самого утра вышли на развоз продуктов и питьевой воды. Сегодня планируется передать жителям 815 продуктовых наборов", - добавил Олег Кожемяко.Читайте также на РИА Новости Крым:На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – что в зоне подтопленияПутин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводковВ 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
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Новости
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приморье, наводнение, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, погода, происшествия
Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу

Мощное наводнение в Приморье: что известно к этому часу

10:20 30.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПаводок. Архивное фото
Паводок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Приморье спасатели оказывают помощь пострадавшим от наводнения после сильных ливней: подтоплены более полутора сотен частных домов. Об этом сообщает МЧС России.
"Подтоплены 175 частных домов и 658 приусадебных участков. Нарушено транспортное сообщение с 4 населенными пунктами", - говорится в сообщении.
В МЧС уточняют, что за сутки на территории края от воды освободились 18 частных домов и 131 приусадебный участок. В ликвидации последствий участвуют 113 специалистов и 46 единиц техники.
К утру воскресенья было откачано более миллиона кубометров воды. Также сотрудники МЧС перевезли более 2,5 тысяч жителей, организовали 8 лодочных переправ и доставили более 8,5 тонн продуктов.
В конце недели в Приморье прошли сильные ливни. Месячная норма осадков выпала в шести муниципалитетах края, начался резкий подъем уровней рек. Режим ЧС ввели в Красноармейском, Октябрьском и Яковлевском округах, Дальнереченском районе, в городе Дальнереченске, а также в селах Соболиный, Ясеневый, Красный Яр и Олон Пожарского округа. В зону затопления попали почти 25 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.
По информации МЧС России, на утро 29 июня были затоплены 190 частных домов и 710 придомовых территории в нескольких районах.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале в субботу сообщил, что в Дальнореченске в зону подтопления попали более 260 домов. В воскресенье утром он отметил, вода во всех районах Дальнереченска пошла на спад.
"Специалисты администрации с самого утра вышли на развоз продуктов и питьевой воды. Сегодня планируется передать жителям 815 продуктовых наборов", - добавил Олег Кожемяко.
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ПриморьеНаводнениеМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПогодаПроисшествия
 
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