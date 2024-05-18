https://crimea.ria.ru/20240518/putin-poruchil-sdelat-vse-dlya-vosstanovleniya-zhilogo-fonda-posle-pavodkov-1137384366.html

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости Крым, 18.05.2024

Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств. РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T20:54

2024-05-18T20:54

2024-05-18T21:29

владимир путин (политик)

паводки

весенние паводки в россии

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

александр куренков

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.Глава государства в субботу провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.Президент добавил, что воду после паводка нужно осушать вовремя и без задержки.

https://crimea.ria.ru/20240518/v-10-regionakh-rf-podtopleny-bolee-1300-zhilykh-domov--mchs-1137385510.html

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), паводки, весенние паводки в россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, россия, новости