Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240518/putin-poruchil-sdelat-vse-dlya-vosstanovleniya-zhilogo-fonda-posle-pavodkov-1137384366.html
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T20:54
2024-05-18T21:29
владимир путин (политик)
паводки
весенние паводки в россии
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136768381_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b6b4da50cce2a4b5cd20fe21e233878a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.Глава государства в субботу провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.Президент добавил, что воду после паводка нужно осушать вовремя и без задержки.
https://crimea.ria.ru/20240518/v-10-regionakh-rf-podtopleny-bolee-1300-zhilykh-domov--mchs-1137385510.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/17/1136768381_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e25aa41c2e6175e7571cbacf3ccca188.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), паводки, весенние паводки в россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, россия, новости
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков

Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для жителей

20:54 18.05.2024 (обновлено: 21:29 18.05.2024)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.
Глава государства в субботу провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
"Нужно незамедлительно проводить работу по оценке ущерба для домохозяйств", - сказал Путин на встрече.
Президент добавил, что воду после паводка нужно осушать вовремя и без задержки.
Подтопления
21:21
В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
 
Владимир Путин (политик)ПаводкиВесенние паводки в РоссииМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Александр КуренковРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:59Главное за день: 18 мая
21:21В 10 регионах РФ подтоплены более 1300 жилых домов – МЧС
20:54Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
20:22В Севастополе составили портрет переезжающих в город семей
19:55В Севастополе ограничат движение из-за автомобильной гонки – схема
19:38Дети разных народов: как в Крыму живет семья из Дагестана
19:14В Севастополе шестилетний ребенок попал под колеса авто
18:45Новый министр обороны и мобилизация в РФ: топ новостей недели
18:23Двое подростков избили участника СВО в парке на Кубани - они задержаны
17:44В Берлине одессит запустил над Рейстагом дрон с российским флагом
17:0223 удара ножом: подросток жестоко убил пожилую домработницу в Москве
16:48Житель Белгородской области получил срок за госизмену
16:31Отношения РФ и Китая превосходят классические союзы прошлого – Лавров
16:10Когда примут генплан Севастополя
15:59"Откровенная чепуха": Лавров о конференции по Украине в Швейцарии
15:24Лавров: острая фаза противостояния РФ и Запада находится в полном разгаре
15:09Сбиты 4 бомбы Hammer и 2 ракеты HARM над Белгородской областью
14:44Могут "пристукнуть": эксперт объяснил упреки Зеленского в адрес Запада
14:12ВСУ потеряли более 1700 боевиков за сутки
13:52Катер ВСУ уничтожен в западной части Черного моря
Лента новостейМолния