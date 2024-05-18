https://crimea.ria.ru/20240518/putin-poruchil-sdelat-vse-dlya-vosstanovleniya-zhilogo-fonda-posle-pavodkov-1137384366.html
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков - РИА Новости Крым, 18.05.2024
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств. РИА Новости Крым, 18.05.2024
2024-05-18T20:54
2024-05-18T20:54
2024-05-18T21:29
владимир путин (политик)
паводки
весенние паводки в россии
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
александр куренков
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для домохозяйств.Глава государства в субботу провел встречу с главой МЧС Александром Куренковым и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.Президент добавил, что воду после паводка нужно осушать вовремя и без задержки.
https://crimea.ria.ru/20240518/v-10-regionakh-rf-podtopleny-bolee-1300-zhilykh-domov--mchs-1137385510.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), паводки, весенние паводки в россии, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), александр куренков, россия, новости
Путин поручил сделать все для восстановления жилого фонда после паводков
Путин потребовал незамедлительно проводить работу по оценке ущерба от паводка для жителей
20:54 18.05.2024 (обновлено: 21:29 18.05.2024)