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На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – Сальдо

На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – Сальдо - РИА Новости Крым, 24.05.2024

На плотине ДнепроГЭС открыты все шлюзы – Сальдо

В украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T22:24

2024-05-24T22:24

2024-05-24T22:38

владимир сальдо

днепрогэс

запорожье

херсонская область

общество

подтопления

новые регионы россии

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. В украинском Запорожье открыты все шлюзы на плотине ДнепроГЭС, вода движется в сторону Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.При этом, по его словам, большой потоп населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области не грозит.В прошлом году ВСУ, в ночь на 6 июня, ударили по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению нескольких районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Киева варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Российские власти заявили, что Киев подорвал Каховскую ГЭС в связи с ослаблением позиций ВСУ на Херсонском направлении, откуда перебросил войска в район так называемого контрнаступления.Почти через два месяца после случившегося, порядка 163 миллионов рублей господдержки выплатили жителям пострадавших от наводнения районов. Это материальная помощь, компенсации за вред здоровью и потерю имущества, а также выплаты в связи со смертью близких родственниковЧитайте также на РИА Новости Крым:В Росводресурсов рассказали о восстановлении плотины Каховской ГЭСУрон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде КрымаКак Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады

запорожье

херсонская область

новые регионы россии

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, днепрогэс, запорожье, херсонская область, общество, подтопления, новые регионы россии, украина, новости