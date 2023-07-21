https://crimea.ria.ru/20230721/uron-ot-chp-na-kakhovskoy-ges-vklyuchat-v-summu-iska-po-vodnoy-blokade-kryma-1130215940.html
Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма
Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма
Урон от разрушения Каховской ГЭС включат в иск по водной блокаде Крыма, сообщил в пятницу спикер Госсовета РК Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T13:12
2023-07-21T13:12
2023-07-21T13:12
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Урон от разрушения Каховской ГЭС включат в иск по водной блокаде Крыма, сообщил в пятницу спикер Госсовета РК Владимир Константинов.Спикер крымского парламента напомнил, что в результате организованной Украиной водной блокады полуострова убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы транспортировки воды. Сейчас в Крыму продолжается работа по оценке ущерба от водной блокады, в том числе консультации для юридических и физических лиц, желающих присоединиться к иску.Ранее сообщалось, что арбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля. До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей. Снять блокаду удалось после начала СВО.Читайте также на РИА новости Крым:Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокадуКак ЧП на Каховской ГЭС отразится на КрымеКонстантинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир константинов, новости, водная блокада крыма, новости крыма, суд, государственный совет рк (госсовет)
Урон от ЧП на Каховской ГЭС включат в сумму иска по водной блокаде Крыма
Константинов: сумма урона от разрушения Каховской ГЭС войдет в иск по водной блокаде Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Урон от разрушения Каховской ГЭС включат в иск по водной блокаде Крыма, сообщил в пятницу спикер Госсовета РК Владимир Константинов.
"В ущерб, нанесенный водному хозяйству Крыма, мы также планируем включить урон от разрушения в результате обстрелов ВСУ дамбы Каховской ГЭС", - написал Константинов в своем Telegram-канале.
Спикер крымского парламента напомнил, что в результате организованной Украиной водной блокады полуострова убытки понесли предприятия, сельхозпроизводители, пришли в негодность системы транспортировки воды. Сейчас в Крыму продолжается работа по оценке ущерба от водной блокады, в том числе консультации для юридических и физических лиц, желающих присоединиться к иску.
Ранее сообщалось
, что арбитражный суд начнет рассматривать дело об организации Украиной водной блокады Крыма 31 июля.
До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена киевскими властями в одностороннем порядке. По предварительным данным, ущерб оценивается в 1,47 триллиона рублей. Снять блокаду удалось после начала СВО.
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