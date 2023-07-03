https://crimea.ria.ru/20230703/krym-nameren-vzyskat-s-ukrainy-bolee-152-mlrd-rubley-za-vodnuyu-blokadu-1129772761.html

Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду

Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду

Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T14:05

2023-07-03T14:05

2023-07-03T14:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне.Константинов добавил, что работа "над формированием претензий к террористическому образованию "Украина" и к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе против Крыма и крымчан", продолжается и будет доведена "до ее логического завершения".Напомним, зимой 2022 года глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщал, что убытки от водной блокады со стороны Украины превысили 150 млрд рублей.Ранее Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост.

https://crimea.ria.ru/20230615/kak-chp-na-kakhovskoy-ges-otrazitsya-na-kryme-1129410172.html

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