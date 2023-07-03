https://crimea.ria.ru/20230703/krym-nameren-vzyskat-s-ukrainy-bolee-152-mlrd-rubley-za-vodnuyu-blokadu-1129772761.html
Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T14:05
2023-07-03T14:05
2023-07-03T14:05
новости
новости крыма
владимир константинов
водоснабжение
вода в крыму
вода крыма
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111798/96/1117989649_0:32:711:431_1920x0_80_0_0_ab3c1e7fc3e1e8741de0ec71c3b5d02c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне.Константинов добавил, что работа "над формированием претензий к террористическому образованию "Украина" и к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе против Крыма и крымчан", продолжается и будет доведена "до ее логического завершения".Напомним, зимой 2022 года глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщал, что убытки от водной блокады со стороны Украины превысили 150 млрд рублей.Ранее Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост.
https://crimea.ria.ru/20230615/kak-chp-na-kakhovskoy-ges-otrazitsya-na-kryme-1129410172.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111798/96/1117989649_47:0:662:461_1920x0_80_0_0_17b4084d0b29ce53103df7cbbc85c063.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, владимир константинов, водоснабжение, вода в крыму, вода крыма, украина
Крым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду
Константинов: Украина должна заплатить Крыму 152,2 млрд рублей за водную блокаду
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля – РИА Новости Крым. Украина должна заплатить Крыму свыше 152,2 млрд рублей за ущерб, причиненный водной блокадой полуострова со стороны Киева. Соответствующий иск о взыскании средств зарегистрирован в Арбитражном суде республики. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал наш иск о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады полуострова. Объем наших претензий составляет более 152,2 млрд рублей", – написал Константинов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что "это очень значимое событие" и "важный результат деятельности" на пути установления справедливости на официальном юридическом уровне.
"Почему это важно? Скажем, после завершения СВО начнутся переговоры. Не сомневаюсь, Запад сразу предъявит России ущерб, нанесенный в результате военных действий на территории бывшей Украины... Со своей стороны нам нужно быть готовыми представить ущерб, который нанесла Крыму Украина", – отметил глава крымского парламента.
Константинов добавил, что работа "над формированием претензий к террористическому образованию "Украина" и к Западу, спонсирующему все преступления киевской хунты, в том числе против Крыма и крымчан", продолжается и будет доведена "до ее логического завершения".
Напомним, зимой 2022 года глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов сообщал, что убытки от водной блокады со стороны Украины превысили 150 млрд рублей.
Ранее Константинов пообещал предъявить
Зеленскому счет за Крымский мост.