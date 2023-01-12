https://crimea.ria.ru/20230112/konstantinov-poobeschal-predyavit-zelenskomu-schet-za-krymskiy-most-1126356131.html

Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост - РИА Новости Крым, 12.01.2023

Константинов пообещал предъявить Зеленскому счет за Крымский мост

Крым потребует от Украины возмещения ущерба от теракта на Крымском мосту. Такое заявление сделал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. РИА Новости Крым, 12.01.2023

2023-01-12T11:22

2023-01-12T11:22

2023-01-12T11:22

владимир константинов

крым

украина

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экономика

мнения

общество

введение продуктовой блокады крыма со стороны украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Крым потребует от Украины возмещения ущерба от теракта на Крымском мосту. Такое заявление сделал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.По его словам, теракт нанес региону экономический ущерб, который будет включен в общий иск к Украине за все блокады, которым ранее подверглись жители полуострова:Что касается угроз Крыму со стороны киевского режима, по мнению Константинова, все заявления о захвате контроля над полуостровом и удара по региону не могут быть реализованы: "Киев мог это делать, когда у него была Херсонская область. Но с того момента многое изменилось. По практике их последних угроз — чем хуже дела, тем громче звучит. Не думаю, что есть смысл на этот треп и словоизвержения что-то отвечать ", – заявил он и выразил уверенность в скором переломе ходе спецоперации.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом после референдума подача воды по Северо-Крымскому каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке, а в ноябре 2015 года Крым столкнулся с беспрецедентным явлением в современной истории: группа поддерживаемых украинскими властями экстремистов путем подрыва опор линий электропередач в Херсонской области оставила весь полуостров без электричества. В целом по всем видам блокад, организованных Украиной по отношению к Крыму, рабочая группа вышла на сумму примерно в 1 трлн 450 млрд рублей.В числе многочисленных преступлений киевского режима – теракт на Крымском мосту. 8 октября на транспортном переходе взорвался грузовой автомобиль, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли четыре человека. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. ФСБ заявила, что организатором выступило Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы сроки подачи иска к Украине по водной блокаде КрымаНа Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой частиОб Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева

https://crimea.ria.ru/20221013/kuleba-priznalsya-v-prichastnosti-kieva-k-vzryvu-na-krymskom-mostu-1124857857.html

https://crimea.ria.ru/20221011/zakharova-obyasnila-izmenenie-ritoriki-kieva-po-chp-na-krymskom-mostu-1124824132.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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