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Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева
Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть, в ряде регионов нашей страны сохраняются украинские национальные традиции и... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T14:13
2023-01-09T14:13
николай патрушев
украина
политика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть, в ряде регионов нашей страны сохраняются украинские национальные традиции и язык. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.О сохранении традицийСекретарь Совбеза подчеркнул, что украинские традиции близки жителям России и русское наследие неотделимо от культуры украинцев."Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", — добавил он.О роли США в конфликтеВашингтон использует Украину для отработки технологий размежевания и стравливания единого народа, считает Николай Патрушев."Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, — отметил он. — Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты".О наказании неонацистовСекретарь Совета безопасности РФ добавил, что наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным."Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание", - отметил Патрушев.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый пакет помощи: что США подготовили для УкраиныУкраина готовит масштабную провокацию в Харьковской области – МинобороныВ Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией
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николай патрушев, украина, политика, россия, новости
Об Украине, неонацистах и роли США в конфликте – заявления Патрушева

Патрушев: Россия не воюет с Украиной, ненависти у россиян к простым украинцам нет

14:13 09.01.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Россия не воюет с Украиной, ненависти к простым украинцам у россиян не может быть, в ряде регионов нашей страны сохраняются украинские национальные традиции и язык. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

О сохранении традиций

Секретарь Совбеза подчеркнул, что украинские традиции близки жителям России и русское наследие неотделимо от культуры украинцев.
"Обратите внимание, в Крыму украинский язык сохраняется как один из государственных. Во многих городах продолжают действовать украинские культурные центры, ансамбли украинских песни и танца. На юге Дальнего Востока, учитывая большую долю переселенцев еще со времен Столыпина, значительное число жителей считает родной культуру украинского народа", — добавил он.

О роли США в конфликте

Вашингтон использует Украину для отработки технологий размежевания и стравливания единого народа, считает Николай Патрушев.
"Вся история с Украиной для того и затевалась в Вашингтоне, чтобы отработать технологии размежевания и стравливания единого народа, — отметил он. — Миллионам людей запрещают говорить на родном им с рождения русском языке, заставляют забыть свои истоки. Запад в угоду своим амбициям практически уничтожает украинский народ, заставляя активное поколение гибнуть на поле боя и доводя остальное население до нищеты".

О наказании неонацистов

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что наказание для преступников из числа украинских неонацистов будет неизбежным.
"Неонацистские преступники, которые бесчинствуют в последние годы на Украине, неотвратимо понесут наказание", - отметил Патрушев.
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