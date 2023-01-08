https://crimea.ria.ru/20230108/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-umershimi-v-kharkovskoy-oblasti---minoborony-1126302776.html

Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны

Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны

Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T20:47

2023-01-08T20:47

2023-01-08T20:57

сво

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290818_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f8df474c57bb7a80f27efa313a2d872.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.Отмечается, что целью антироссийской провокации является попытка обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений."В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин", - сказано в сообщении.Введомстве добавили, что все это – тела людей, умерших от естественных причин в период, когда в этих районах находились российские войска. "После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", – сообщили в ведомстве.В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан и в присутствии фальшивых понятых имитируют процессуальные действия, в частности работу "судмедэкспертов"."Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки", – заключили в министерстве.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)