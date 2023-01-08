https://crimea.ria.ru/20230108/ukraina-gotovit-provokatsiyu-s-umershimi-v-kharkovskoy-oblasti---minoborony-1126302776.html
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T20:47
2023-01-08T20:47
2023-01-08T20:57
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290818_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9f8df474c57bb7a80f27efa313a2d872.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.Отмечается, что целью антироссийской провокации является попытка обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений."В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин", - сказано в сообщении.Введомстве добавили, что все это – тела людей, умерших от естественных причин в период, когда в этих районах находились российские войска. "После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", – сообщили в ведомстве.В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан и в присутствии фальшивых понятых имитируют процессуальные действия, в частности работу "судмедэкспертов"."Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки", – заключили в министерстве.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/09/1125290818_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_01f40222c7859fe17c1dbfc8e6232a2f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
Минобороны: спецслужбы Украины подготовили антироссийскую провокацию в Харьковской области
20:47 08.01.2023 (обновлено: 20:57 08.01.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.
Отмечается, что целью антироссийской провокации является попытка обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.
"В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин", - сказано в сообщении.
Введомстве добавили, что все это – тела людей, умерших от естественных причин в период, когда в этих районах находились российские войска.
"После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан и в присутствии фальшивых понятых имитируют процессуальные действия, в частности работу "судмедэкспертов".
"Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки", – заключили в министерстве.