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Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T20:47
2023-01-08T20:57
сво
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.Отмечается, что целью антироссийской провокации является попытка обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений."В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин", - сказано в сообщении.Введомстве добавили, что все это – тела людей, умерших от естественных причин в период, когда в этих районах находились российские войска. "После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", – сообщили в ведомстве.В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан и в присутствии фальшивых понятых имитируют процессуальные действия, в частности работу "судмедэкспертов"."Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки", – заключили в министерстве.
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны

Минобороны: спецслужбы Украины подготовили антироссийскую провокацию в Харьковской области

20:47 08.01.2023 (обновлено: 20:57 08.01.2023)
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. Специальные службы Украины подготовили масштабную провокацию для дискредитации Вооруженных сил России в Харьковской области. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны.
Отмечается, что целью антироссийской провокации является попытка обвинить российских военнослужащих в якобы совершении военных преступлений.
"В канун православного Рождества представителями Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины были организованы работы по вскрытию могил на кладбищах в населенных пунктах Казачья Лопань, Великий Бурлук, Шиповатое и Хатное в Харьковской области, где были захоронены местные жители, умершие от естественных причин", - сказано в сообщении.
Введомстве добавили, что все это – тела людей, умерших от естественных причин в период, когда в этих районах находились российские войска.
"После эксгумации, тела украинских граждан были дополнительно обезображены и сброшены в специально подготовленные "ямы" на окраинах указанных поселений для создания фальшивой "доказательной базы" якобы "пыток" и "расстрелов" мирного населения российскими военнослужащими", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время украинские спецслужбы и правоохранители фотографируют и снимают на видео тела умерших украинских граждан и в присутствии фальшивых понятых имитируют процессуальные действия, в частности работу "судмедэкспертов".
"Данными античеловеческими методами киевский режим на фоне отсутствия каких-либо успехов на поле боя стремится удержать внимание к себе западной аудитории и убедить зарубежных партнеров киевского режима в необходимости продолжения его дальнейшей поддержки", – заключили в министерстве.
 
СВОМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
20:47Украина готовит масштабную провокацию в Харьковской области - Минобороны
20:06Главные события и заявления дня: 8 января
19:52Главные новости Крыма: 8 января
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