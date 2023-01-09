https://crimea.ria.ru/20230109/v-germanii-priznali-vovlechennost-v-konflikt-s-rossiey-1126303513.html

В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией

В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией - РИА Новости Крым, 09.01.2023

В Германии признали вовлеченность в конфликт с Россией

Поставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией. Об этом заявил экс-президент Федеральной службы защиты... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T09:20

2023-01-09T09:20

2023-01-09T09:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Поставляя на Украину тяжелую технику и оружие, Германия становится стороной конфликта с Россией. Об этом заявил экс-президент Федеральной службы защиты конституции ФРГ Ганс-Георг Маасен в интервью Exxpress.По его мнению, из-за поставок БМП Marder Германия может стать целью российских атак. Кроме того, он выразил уверенность, что Украина с точки зрения конституционных прав человека не является свободным государством."Украина не оплот прав человека, свободы и мира на Западе — это не так, даже если немецкие газеты и политики утверждают обратное", — заявил политик.Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден ранее договорились об отправке Киеву тяжелой боевой техники. Германия заявила о готовности поставок БМП Marder и ЗРК Patriot.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, поставляя туда оружие и технику. Москва же неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:"Симптомы налицо": Лукашенко спрогнозировал для Запада новый кризисВ МИД назвали признание Меркель о Минских соглашениях заявкой на трибуналСтатус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221210/v-nato-opasayutsya-pryamogo-konflikta-s-rossiey-1125791248.html

https://crimea.ria.ru/20221209/putin-o-slovakh-merkel-vozmozhno-svo-nuzhno-bylo-nachinat-ranshe-1125786274.html

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германия, в мире, россия, украина, сво, новости, политика, ганс-георг маасен