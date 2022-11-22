https://crimea.ria.ru/20221122/status-strany-terrorista-dlya-rf-stanet-prigovorom-dlya-es--ekspert-1125487296.html
Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт
Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт
Признание РФ "страной-террористом" Парламентской ассамблеей НАТО к самой России не имеет никакого отношения, так как действие документа направлено на Евросоюз:... РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T09:31
2022-11-22T09:31
2022-11-22T09:31
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нато
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политика
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Признание РФ "страной-террористом" Парламентской ассамблеей НАТО к самой России не имеет никакого отношения, так как действие документа направлено на Евросоюз: "он должен быть разрушен ради величия США". Аргументы в пользу такой позиции РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее о том, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию "страной-террористом" заявил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.По словам Хроленко, Парламентская ассамблея НАТО "не представляет и 12% человечества", поэтому для России это решения не значит ничего, тем более сейчас, когда санкции практически "убили" всякое экономическое сотрудничество с Европой. Чего нельзя сказать о самом ЕС: признание РФ "страной-террористом" европейскими странами НАТО – еще один документ, принятый для убедительности "приговора, который ЕС подписывает сам себе".Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" >>"Опять какие-то бумаги написали, как-то обозвали Россию. Что от этого меняется? Рано или поздно им придется возвращаться в реальность, но ворох этих дурацких бумаг, которые они (страны НАТО в Европе – ред.) наподписывали, будет им еще годами мешать вернуться к развитию. Их ждет впереди постепенное обнищание и деградация экономики", – убежден Хроленко.Все это делается под чутким руководством и непрекращающимся давлением США и исключительно для того, "чтобы наверняка и надолго разрушить все политические и экономические связи России и Европы", получив за счет уничтожения последней максимально возможные дивиденды для себя, уверен он.Эксперт подчеркнул и тот факт, что статус "страны-террориста" для России в самих Штатах даже не обсуждается: "были какие-то попытки в Конгрессе поднять эту тему, но Белый дом их очень быстро приглушил" и "для себя-любимой Америка снимает всякие ограничения", заметил он.
https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html
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Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт
США подписали приговор для Европы: эксперт о признании России "страной-террористом"
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Признание РФ "страной-террористом" Парламентской ассамблеей НАТО к самой России не имеет никакого отношения, так как действие документа направлено на Евросоюз: "он должен быть разрушен ради величия США". Аргументы в пользу такой позиции РИА Новости Крым
высказал военный эксперт Александр Хроленко.
Ранее о том, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию "страной-террористом" заявил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.
По словам Хроленко, Парламентская ассамблея НАТО "не представляет и 12% человечества", поэтому для России это решения не значит ничего, тем более сейчас, когда санкции практически "убили" всякое экономическое сотрудничество с Европой. Чего нельзя сказать о самом ЕС: признание РФ "страной-террористом" европейскими странами НАТО – еще один документ, принятый для убедительности "приговора, который ЕС подписывает сам себе".
"Опять какие-то бумаги написали, как-то обозвали Россию. Что от этого меняется? Рано или поздно им придется возвращаться в реальность, но ворох этих дурацких бумаг, которые они (страны НАТО в Европе – ред.) наподписывали, будет им еще годами мешать вернуться к развитию. Их ждет впереди постепенное обнищание и деградация экономики", – убежден Хроленко.
Все это делается под чутким руководством и непрекращающимся давлением США и исключительно для того, "чтобы наверняка и надолго разрушить все политические и экономические связи России и Европы", получив за счет уничтожения последней максимально возможные дивиденды для себя, уверен он.
"Продолжается политика США по разрушению Европы, в данном случае "мягкими" инструментами, не боевыми – через НАТО, а используя парламентскую платформу организации Североатлантического альянса. Но все об одном и том же: цель – перенаправить материальные и экономические ресурсы Европы в американскую экономику. Для этого поссорить Германию, как локомотив экономики европейской, и все остальные страны с Россией. Чтобы на долгие десятилетия устранить конкурента – Евросоюз – ради возрождения и величия Америки", – сказал Хроленко.
Эксперт подчеркнул и тот факт, что статус "страны-террориста" для России в самих Штатах даже не обсуждается: "были какие-то попытки в Конгрессе поднять эту тему, но Белый дом их очень быстро приглушил" и "для себя-любимой Америка снимает всякие ограничения", заметил он.