https://crimea.ria.ru/20221122/status-strany-terrorista-dlya-rf-stanet-prigovorom-dlya-es--ekspert-1125487296.html

Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт

Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Статус "страны-террориста" для РФ станет приговором для ЕС – эксперт

Признание РФ "страной-террористом" Парламентской ассамблеей НАТО к самой России не имеет никакого отношения, так как действие документа направлено на Евросоюз:... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T09:31

2022-11-22T09:31

2022-11-22T09:31

российская федерация (россия, рф)

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нато

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экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Признание РФ "страной-террористом" Парламентской ассамблеей НАТО к самой России не имеет никакого отношения, так как действие документа направлено на Евросоюз: "он должен быть разрушен ради величия США". Аргументы в пользу такой позиции РИА Новости Крым высказал военный эксперт Александр Хроленко.Ранее о том, что Парламентская ассамблея НАТО признала Россию "страной-террористом" заявил глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.По словам Хроленко, Парламентская ассамблея НАТО "не представляет и 12% человечества", поэтому для России это решения не значит ничего, тем более сейчас, когда санкции практически "убили" всякое экономическое сотрудничество с Европой. Чего нельзя сказать о самом ЕС: признание РФ "страной-террористом" европейскими странами НАТО – еще один документ, принятый для убедительности "приговора, который ЕС подписывает сам себе".Политолог назвал две главные ошибки "коллективного Байдена" >>"Опять какие-то бумаги написали, как-то обозвали Россию. Что от этого меняется? Рано или поздно им придется возвращаться в реальность, но ворох этих дурацких бумаг, которые они (страны НАТО в Европе – ред.) наподписывали, будет им еще годами мешать вернуться к развитию. Их ждет впереди постепенное обнищание и деградация экономики", – убежден Хроленко.Все это делается под чутким руководством и непрекращающимся давлением США и исключительно для того, "чтобы наверняка и надолго разрушить все политические и экономические связи России и Европы", получив за счет уничтожения последней максимально возможные дивиденды для себя, уверен он.Эксперт подчеркнул и тот факт, что статус "страны-террориста" для России в самих Штатах даже не обсуждается: "были какие-то попытки в Конгрессе поднять эту тему, но Белый дом их очень быстро приглушил" и "для себя-любимой Америка снимает всякие ограничения", заметил он.

https://crimea.ria.ru/20221102/kakim-budet-otvet-rossii-na-rasshirenie-granits-nato--zayavlenie-shoygu-1125207049.html

https://crimea.ria.ru/20221016/vopreki-sanktsiyam-shest-stran-es-vosstanovili-torgovlyu-s-rossiey-1124910846.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), европейский союз, нато, сша, политика, экономика, в мире